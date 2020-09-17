Лучший бюст мирового тенниса: украинская спортсменка "завязала" грудь в узелок

"Это вообще реально - быть такой красивой?" - поражаются поклонники 20-летней Ангелины Шахрайчук

Украинским теннисисткам не удалось побороться за высшие места на US Open в Нью-Йорке, который на днях завершился победой Наоми Осаки. Зато представительница нашей страны снова подтвердила звание первой красотки мирового тенниса. 20-летняя обладательница шикарного бюста Ангелина Шахрайчук, проживающая в Техасе, опубликовала новую серию ярких фотографий – со "связанной в узелок грудью" и испепеляющим взглядом – от которых просто невозможно отвести взор.

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"Останемся-ка сегодня дома", – кокетливо подписала в Instagram фотографии в соблазнительном топе Ангелина Шахрайчук. На что один из ее фолловеров в комментариях отреагировал: "Уверен, многие хотели бы остаться дома с тобой".

Другие подписчики девушки, называя ее "богиней" и "королевой", задаются вопросом: "Это вообще реально – быть настолько красивой?".

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Согласно данным Женской теннисной ассоциации (WTA), за свою карьеру Ангелина Шахрайчук заработала 8156 долларов призовых, а ее высшей позицией в мировой классификации было 810-е место в ноябре 2016 года.

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Тем не менее, несмотря на явные движения в сторону модельного бизнеса, Ангелина Шахрайчук уверяет, что с теннисом не прощается.

INSTAGRAM

Добавим, что 20-летняя теннисистка Ангелина Шахрайчук является дочкой известного украинского хоккеиста Вадима Шахрайчука, который сыграл свыше ста матчей за национальную сборную и в свое время становился победителем европейского Кубка чемпионов.

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