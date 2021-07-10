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Украинка Магучих побила рекорд россиянки в прыжках в высоту, державшийся с прошлого века (видео)

Олег Люлька Олег Люлька
10 июля, 20:55
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Ярослава Магучих с прыжком на два метра выиграла молодежный чемпионате Европы в Таллине, на два сантиметра превзойдя рекорд Светланы Лапиной, который был установлен в 1999 году
Ярослава Магучих снова побеждает
Ярослава Магучих снова побеждает / Фото: European athletics

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, недавно выполнившая в Стокгольме лучший прыжок года в мире, теперь выиграла молодежный чемпионате Европы в Таллине!

19-летняя украинка взяла планку на высоте 200 сантиметров, установив новый рекорд континентального первенства среди молодежи.

Магучих на два сантиметра превзошла рекорд россиянки Светланы Лапиной, который продержался 22 года.

Стоит отметить, что в столице Эстонии Магучих все попытки выполнила с первого раза – она взяла высоту 185 см, 189 см, 195 см и 200 см.

Добавим, что Магучих собрала чемпионский хет-трик на молодежных чемпионатах Европы – она побеждала на турнирах U-18 (2018), U-20 (2019), U-23 (2021).

При этом Украина уже третий год подряд побеждает на чемпионате Европы U-23 – на предыдущих двух турнирах "золото" добывала Юлия Левченко.

Чемпионат Европы U23. Таллинн. Прыжки в высоту

  • 1. Ярослава Магучих (Украина) – 200 см
  • 2. Майя Нильссон (Швеция) – 189 см
  • 3. Лия Апостоловски (Словения) – 189 см

Отметим, что уже 23 июля стартует Олимпиада, где Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых. Одна из главных претенденток на награду там – Ярослава Магучих.

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