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Вышла на прогулку – дисквалификация! Звезд украинского спорта жестко наказали британцы

Олег Люлька Олег Люлька
23 мая, 23:38
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Скандал в легкой атлетике – Ярославу Магучих и Ольгу Саладуху отстранили от этапа Бриллиантовой лиги в британском Гейтсхеде за нарушение правил санитарного протокола
Ольга Саладуха и Ярослава Магучих
Ольга Саладуха и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

Двум звездам украинской легкой атлетики не суждено было выступить 23 мая в британском Гейтсхеде на первом этапе Бриллиантовой лиги.

Ярославу Магучих и Ольгу Саладуху не допустили к соревнованиям из-за нарушения санитарного протокола, сообщает Tribuna.

По данным источника, Ярославу Магучих отстранили от борьбы в секторе для прыжков в высоту, так как она вышла утром на прогулку, нарушив санитарный регламент.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

Вместе с тем к соревнованиям в тройном прыжке не допустили бронзовую призерку Олимпиады-2012 в Лондоне, чемпионку мира-2011 – народного депутата Украины 37-летнюю Ольгу Саладуху.

Ольга Саладуха
Ольга Саладуха / Фото: Reuters

В тренде

Напомним, Ярослава Магучих недавно выиграла "золото" чемпионата Европы в зале, покорив высоту в 2.00 метра. 19-летняя украинка также пыталась преодолеть и 2.07, что стало бы ее личным рекордом и новым национальным рекордом Украины, но безуспешно.

При этом на будущей Олимпиаде в Токио аналитики предрекают Украине 15-е место в общем зачете, ожидая, что наши спортсмены добудут в Японии шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых.

Однако этих медалей явно окажется меньше, если отстранения, подобные британскому, постигнут наших звезд и в Японии.

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