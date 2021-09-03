4 сентября 21:45
Украина --
Франция --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🎬 Кино в Венеции 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Сняли все! Гимнастку без костей обчистили мошенники

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
3 сентября, 10:03
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Продолжается полоса неудач в жизни чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой
Солдатова не верит, что ей вернут деньги
Солдатова не верит, что ей вернут деньги / Фото: Instagram

23-летняя Александра Солдатова сообщила, что стала жертвой мошенников.

"Непростой день у меня сегодня. Я столкнулась с мошенниками, которые сняли все мои средства. Друзья, будьте аккуратнее! Никогда не думала, что со мной такое произойдет. Но вот", – написала Солдатова в сториз своей страницы в Instagram.

Реклама

По словам спортсменки из РФ, она подала заявление в полицию, но не верит, что та поможет ей вернуть деньги.

Напомним, Солдатова – трехкратная чемпионка мира в командном зачете (2014, 2015, 2018), а также в упражнении с лентой (2018).

Реклама

8 сентября 2019 года россиянка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. После этого ее исключили из состава на чемпионат мира, а вскоре она объявила о завершении спортивной карьеры.

Но, будучи вне спорта, гимнастка остается на слуху. Ранее появилась информация, что Солдатова пыталась покончить с собой. "В московскую больницу доставлена 21-летняя А. Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой", – говорилось в официальном заявлении.

Позже Солдатова заявила, что причиной ее госпитализации стала не попытка самоубийства, а бытовая случайность. "Утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает. Ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно", – утверждала спортсменка.

При этом Солдатова подтвердила, что страдает психическим расстройством. У нее – булимия (чрезмерная озабоченность контролированием массы тела).

Реклама

Фанаты называют Солдатову спортсменкой без костей – вот за такую растяжку.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
80
46
44
170
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
37
29
38
104
3
flag ПКР ПКРRPC
32
27
42
101
4
flag США СШАUS
28
31
23
82
5
flag Украина УкраинаUA
21
43
25
89
6
flag Бразилия БразилияBR
19
14
23
56
7
flag Нидерланды НидерландыNL
19
11
14
44
8
flag Австралия АвстралияAU
18
25
27
70
9
flag Италия ИталияIT
13
26
22
61
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
11
1
4
16
Все медали Паралимпиады
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер сборной
Новый тренер сборной
Девушки покера
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтер
6
12:4
13
3
Днепр-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Александрия
6
7:5
11
7
Заря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Ингулец
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металлист 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
Показать больше
Пятница, 10 сентября
19:30
Смотри на:
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять