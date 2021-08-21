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Вон отсюда! В Израиле рассказали, как тайную жену Путина выгнали из зала

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
21 августа, 11:09
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Олимпийская чемпионка-2004, которую СМИ называют супругой и матерью детей Путина, в начале карьеры столкнулась с жестким неприятием со стороны тренера – откровения о Кабаевой
Путин и Кабаева
Путин и Кабаева / Фото: Getty Images

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова выгнала Алину Кабаеву с первой тренировки.

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Об этом рассказала бывшая российская гимнастка Венера Зарипова, которая также была подопечной Винер.

Сейчас Зарипова живет и работает в Израиле, представительница которой Линой Ашрам на днях сенсационно оставила россиянок без золота Игр в Токио.

"Приехали в зал. Алина была такая пампушка, полненькая. Ирина Александровна показывает на Алину: "Это кто такая?" "Я привела", – отвечаю. "А ты кто такая, вон отсюда!" – завелась Винер, ну все как обычно. Алина перепугалась, забилась в угол, плачет. Я ее вывела из зала, успокоила, говорю: "Сиди здесь, все будет нормально"

"Прошло пару часов, снова завожу Алину в зал: "Давай, показывай, что умеешь". Винер посмотрела и чуть подобрела. "Твоя протеже?" – спросила. Отвечаю: "Дочка Марата Кабаева, футболиста Пахтакора". Пропущу ответную реплику Винер. Ирина Александровна спросила: "У кого тренируется?". "Ни у кого", – отвечаю. "Не ври". "Нет, честно", – ответила я. "Скажи папе, пусть отдаст ее Малкиной, в "Трудовые резервы", – сказала Винер"

"Вот так они познакомились, Ирина Винер и Алина Кабаева", – рассказала Зарипова в интервью израильскому 9-му каналу

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Напомним, в 2013 году Владимир и Людмила Путины объявили о разводе спустя 30 лет брака. Новой, тайной, женой Путина, СМИ уже давно называют Алину Кабаеву, по данным медиа, родившей ему двух сыновей и дочку.

Путин и Кабаева это опровергают.

Сообщалось, что дети Алины Кабаевой и Владимира Путина записаны на сестру экс-гимнастки.

Сейчас Путину 68 лет, Кабаевой – 38.

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