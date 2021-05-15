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Самое дикое бикини в истории велоспорта: пышногрудая словачка зажигает

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
15 мая, 17:35
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"Фигура мечты" и "Фатально красива", – так оценили новые откровенные снимки сексапильной спортсменки из Словакии Люсии Яворчековой ее фолловеры
Люсия Яворчекова - секс-символ словацкого спорта
Люсия Яворчекова - секс-символ словацкого спорта / Фото: Instagram

Секс-символ словацкого спорта, бывшая велосипедистка Люсия Яворчекова сразила фолловеров, коих у нее более двух миллионов, очередной огненной фотосессией. Ранее красотка показала горячую тренировку для ягодиц, а теперь предстала перед поклонниками в соблазнительном бикини.

"Дикие проявления моей души" – так описала этот фоторяд Люсия у себя в Instagram

  • "Фатально красива"
  • "Фигура – мечта"
  • "Богиня во плоти", – так оценили дикие снимки Яворчековой ее подписчики

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Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
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