Рекорд Украины! Каноистка, сдиравшая руки до мяса, выиграла четыре медали Евро

Людмила Лузан добыла историческую для украинского спорта коллекцию медалей на чемпионате Европы в Польше – красотка из Ивано-Франковска выиграла два "золота", "серебро" и "бронзу"

Каноистка Людмила Лузан / Фото: Федерация каноэ Украины

Украинка Людмила Лузан стала героиней чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ в польской Познани. 24-летняя уроженка Ивано-Франковска завоевала два "золота", "серебро" и "бронзу", чего ранее никому из Украины на европейских первенствах не удавалось.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Людмила Лузан стала лучшей в одиночном каноэ на дистанции 500 метров. Также она была первой на этой же дистанции в дуэте с Анастасией Четвериковой.

На двухсотметровке в тандеме с Четвериковой Лузан добыла "бронзу", а в личном спринте добавила к своей коллекции еще и "серебро".

Ранее Людмила Лузан показывала, как жутко выглядят ее ладони после тренировок. На них после работы веслом в буквальном смысле нет живого места. Слабонервным эти фото, наверное, лучше не смотреть.

"Обратная сторона медали. Через что я прохожу. Мало у кого настолько сильно стираются руки, но я попадаю в это число избранных. Сразу скажу, ничего не помогает, ни другая намотка, ни какие-то перчатки, я испробовала ВСЕ – результат не меняется. Просто надо перетерпеть – и со временем руки адаптируются", – рассказывала Людмила Лузан