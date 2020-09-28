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Украина выиграла восемь медалей на этапе Кубка мира по гребле (фото)

28 сентября, 10:02

Олег Люлька Олег Люлька

Героиней соревнований в Венгрии стала Людмила Лузан, завоевавшая два "золота" и одно "серебро"

Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ под руководством двукратного олимпийского чемпиона Юрия Чебана завоевала восемь медалей на этапе Кубка мира в венгерском Сегеде! Напомним, всего неделю назад, там же, украинцы выиграли 32 награды на турнире олимпийских надежд.

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Сразу три награды Кубка мира – в активе Людмилы Лузан. В каноэ-одиночке у девушки – "золото" на дистанции 500 м и "серебро" на 200 метрах. А в каноэ-двойке на дистанции 500 м Людмила поднялась на первую строчку пьедестала вместе с Анастасией Четвериковой.

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Также победу на дистанции 500 м в Сегеде отпраздновала женская байдарка-четверка в составе Марии Кичасовой-Скорик, Людмилы Куклиновской, Анастасии Тодоровой и Марии Повх.

"Серебро" – на счету мужской байдарки-четверки (500 м) в составе Дмитрия Даниленко, Ивана Семыкина, Александра Сыромятникова и Олега Кухарика.

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Наконец, бронзовые медали в копилку Украины в Венгрии положили каноэ-двойка Дмитрий Янчук и Тарас Мищук (500 м), еще одна двойка каноистов Виталий Вергелес и Анастасия Четверикова, а также каноистка Елена Цыганкова, ставшая третьей на дистанции 5000 м.

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Фото – Федерация каноэ Украины

Ранее канадская гребчиха доказала свою невиновность и теперь поедет на Олимпиаду. Лоренс Венсан-Лапуант убедила спортивное правосудие, что запрещенное вещество попало в ее организм от бойфренда во время секса.

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Гребля каноэ Людмила Лузан байдарка

Источник: Федерация каноэ Украины

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