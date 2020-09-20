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Украина нагребла 32 медали на юношеской Олимпиаде в Венгрии: фото "сине-желтого" триумфа

20 сентября, 22:49

Олег Люлька Олег Люлька

Наши каноисты и байдарочники везут домой мешок медалей из венгерского Сегеда, где феерили на соревнованиях Olympic Hopes

Юные украинские гребцы "нагребли" целый мешок медалей на престижных соревнованиях "Олимпийские надежды" ("Olympic Hopes"), которые проходили в венгерском городе Сегед с 17 по 20 сентября. На счету наших каноистов и байдарочников – аж 32 награды, из которых 11 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых!

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В стартовые три дня соревнований наши гребцы завоевали шесть золотых медалей. В частности, победителями стали Владимир Савчин и Артем Четвертак, которым не было равных среди каноэ-двоек на дистанциях 500 и 1000 м среди 18-летних. Золотую компанию им составили Татьяна Смыловенко (каноэ-одиночка, 500 м, U16), дуэт Тарас Кузик/Юрий Шутяк (каноэ-двойка, 500 м U17), смешанная каноэ-четверка (U17) на дистанции 500 м в составе Тараса Кузыка, Кристины Осипчук, Юрия Шутяка и Ирины Федорив, а также смешанная байдарка-четверка, в которую вошли Иванна Дяченко, Алексей Мамченко, Виктория Мунтян и Даниил Платаш.

Однако на этом украинцы не остановились. В воскресенье, последний день "Олимпийских надежд", наши спортсмены взяли еще пять наград высшей пробы. Чемпионами стали каноистка Ксения Романчук, байдарочники Даниил Куценко, Даниил Платаш, Иванна Дяченко, а также каноэ-двойка в составе Татьяны Смыловенко и Кристины Осипчук.

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Таким образом сборная Украины заняла второе место в медальном зачете "Олимпийских надежд", уступив лишь хозяевам соревнований венграм. Позади нас остались Чехия, Молдова, Сербия, Грузия, Франция и другие страны.

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Ранее мы писали, что допинг передается сексом: канадская гребчиха доказала свою невиновность и поедет на Олимпиаду. Лоренс Венсан-Лапуант убедила спортивное правосудие, что запрещенное вещество попало в ее организм от бойфренда.

Смотрите, как ранее украинка Людмила Бабак четвертый раз стала чемпионкой мира по гребле на каноэ

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Венгрия победа Украина Гребля спортсмены каноэ байдарка

Источники: Сегодня|Спорт , Федерация каноэ Украины

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