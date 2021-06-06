Рекорд України! Каноїстка, яка здирала руки до м'яса, виграла чотири медалі Євро

Людмила Лузан здобула історичну для українського спорту колекцію медалей на чемпіонаті Європи в Польщі – красуня з Івано-Франківська виграла два "золота", "срібло" і "бронзу"

Каноїстка Людмила Лузан / Фото: Федерація каное України

Українка Людмила Лузан стала героїнею чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное в польській Познані. 24-річна уродженка Івано-Франківська виборола два "золота", "срібло" і "бронзу", чого раніше нікому з України на європейських першостях не вдавалося.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Людмила Лузан стала найкращою в одиночному каное на дистанції 500 метрів. Також вона була першою на цій же дистанції в дуеті з Анастасією Четвериковою.

На двохсотметрівці в тандемі з Четвериковою Лузан здобула "бронзу", а в особистому спринті додала до своєї колекції ще й "срібло".

Раніше Людмила Лузан показувала моторошні кадри своїх долонь після тренувань. На них після роботи веслом немає живого місця. Людям зі слабкими нервами ці фото, напевно, краще не дивитися.

"Зворотній бік медалі. Через що я проходжу. Мало в кого так стираються руки, але я потрапляю до цих обраних. Відразу скажу, нічого не допомагає, ні інакше намотування, ні якісь рукавички, я випробувала ВСЕ – результат не змінюється. Просто треба перетерпіти – і з часом руки адаптуються", – розповідала Людмила Лузан