Медальный дождь от Украины! 10 наград на Кубке мира по гребле

На соревнованиях в Венгрии украинская команда "нагребла" медалей различного достоинства – теперь ждем от нее аналогичного успеха на Олимпиаде в Токио

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова / Фото: Федерация каноэ Украины

Гребцы сборной Украины завоевали 10 медалей (2 золотые, 3 серебряные, 5 бронзовых) по итогам этапа Кубка мира в венгерском Сегеде.

Это позволило нашей сборной занять второе место в Кубке наций, уступив в командном зачете только Венгрии, сообщает официальный сайт Федерации каноэ Украины.

Героиней соревнований в Сегеде стала представительница Полтавской области Людмила Лузан, добывшая 4 медали – 2 золотые и 2 бронзовые.

В частности, Лузан выиграла 500 метров на каноэ-одиночке. И такую же дистанцию – на каноэ-двойке вместе с Анастасией Четвериковой.

Причем за победу в двойке украинки получили трофей памяти знаменитого венгерского гребца, двукратного олимпийского чемпиона в этом виде – Георге Колонича.

Исходя из этих результатов, можно рассчитывать на медали и на Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.

Напомним, аналитики Cracenote предрекают Украине 15-е место в общем зачете Олимпиады, ожидая, что наши спортсмены добудут в Токио шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых.