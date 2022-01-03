Продал медали и развозил пиццу. Умер уникальный олимпийский чемпион из Грузии

Виктор Санеев брал золотые награды на трех Олимпиадах подряд, а также три раза обновлял мировой рекорд в тройном прыжке

Санеев признан лучшим спортсменом Грузии в XX веке / Фото: Коллаж: Сегодня

Не стало легендарного легкоатлета Виктора Санеева. Он умер в Сиднее от инфаркта в 76 лет.

Санеев – единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. Он побеждал на Олимпийских играх 1968, 1972 и 1976 годов, а на Играх 1980 года в Москве завоевал серебро.

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Трижды обновлял мировой рекорд в тройном прыжке – 17,23 м, 17,39 м и 17,44 м.

Виктор Санеев родился в Сухуми и на международной арене представлял СССР. А после развала Союза переехал с семьей в Австралию. Сначала работал развозчиком пиццы, потом устроился учителем физкультуры в школе. Продал свои олимпийские медали.

Впоследствии ему удалось получить работу тренера по прыжкам в Институте спорта штата Новый Южный Уэльс.

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