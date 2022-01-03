Продал медали и развозил пиццу. Умер уникальный олимпийский чемпион из Грузии

Не стало легендарного легкоатлета Виктора Санеева. Он умер в Сиднее от инфаркта в 76 лет.
Санеев – единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. Он побеждал на Олимпийских играх 1968, 1972 и 1976 годов, а на Играх 1980 года в Москве завоевал серебро.
Трижды обновлял мировой рекорд в тройном прыжке – 17,23 м, 17,39 м и 17,44 м.
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Виктор Санеев родился в Сухуми и на международной арене представлял СССР. А после развала Союза переехал с семьей в Австралию. Сначала работал развозчиком пиццы, потом устроился учителем физкультуры в школе. Продал свои олимпийские медали.
Впоследствии ему удалось получить работу тренера по прыжкам в Институте спорта штата Новый Южный Уэльс.
Ранее мы писали почему титулованная спортсменка сбежала из Украины в Россию: "При обстреле снаряд убил собаку".
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