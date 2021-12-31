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2021-й в картинках. Самые крутые фотографии года

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня
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31 декабря, 16:55
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Слезы Месси, нокаутирующий удар Фьюри, злость Ферстаппена – переживите заново всю гамму спортивных эмоций уходящего года
/ Фото: Коллаж: Сегодня

2021-й год был богат на события. Чемпионат Европы по футболу, Кубок Южной Америки по футболу, летние Олимпийские игры в Токио...

Событий было много, эмоций еще больше. Да и курьезов хватало. В честь 2021 года мы выбрали 21 лучшую спортивную фотографию агентства Reuters.

ЛУЧШИЕ ФОТО ГОДА

Южноафриканец Кайл Блинно выложился на все сто, толкая ядро на Играх-2020.

Жестокий "поцелуй" во время матча женских команд чемпионата Англии: Бирмингем Сити – Брайтон энд Хоув Альбион. Эмили Рэмси врезалась в Кэти Робинсон.

"Железный конь" сбросил своего наездника Фабио Квартараро на Гран-при MotoGP в Великобритании.

Даже лежа Златан Ибрагимович не выключается из игры. Матч Милан – Болонья.

Тайсон Фьюри тушит свет Деонтею Уайлдеру.

Велогонка Тур де Франс. Спортсмены штурмуют высоту на фоне французского флага.

Лионель Месси расплакался, прощаясь с Барселоной.

Игроки сборной Дании закрыли Кристиана Эриксена, у которого остановилось сердце в матче Евро-2020.

Израильская гимнастка Линой Ашрам во время чемпионата Европы "потеряла" голову.

Месси выиграл свой первый трофей со сборной – Кубок Америки.

Фанаты сборной Англии возле "Уэмбли" после фиаско в финале Евро-2020.

Будущий чемпион мира Макс Ферстаппен наказывает болид, который не довез его до финиша в Баку.

Татьяна Скунмакер (ЮАР) плывет до олимпийского золота Токио-2020.

Женские разборки на Играх в Токио: Нушка Фонтейн (Нидерланды) vs Лоурен Прайс (Великобритания).

Австралийка Жевеньева Грегсон взглядом провожает соперниц на дистанции 3000 метров с препятствиями.

Кубинец Хулио Сезар ла Круз золотыми зубами пробует на вкус золотую медаль.

Вообще-то в гандбол играют руками. Женский матч Бразилия – Венгрия.

Попала под лошадь Иеда Гимарайнш из Бразилии на соревнованиях по современному пятиборью.

Нет, он не тонет. Голландец Киран Бадлу празднует победу на Олимпиаде-2020 в соревнованиях по парусному спорту.

Идеальную фигуру составили синхронистки сборной Китая.

Тройной прыжок колумбийки Катрин Ибаргуэн.

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