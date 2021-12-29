"Берегитесь неверных друзей": Равиль Сафиуллин – о скандале в Федерации легкой атлетики Украины

Бывший глава ФЛАУ рассказал, как проходили выборы главного тренера сборной Украины, почему подал в отставку и в чем состоит миссия министра спорта

Равиль Сафиуллин / Фото: Сегодня|Спорт

Легкую атлетику Украины мощно штормит. Из одного из самых медальных олимпийских видов спорта она превратилась в самый скандальный. В итоге федерация осталась без президента, а спортсмены – без главного тренера.

Почему так произошло мы узнали от непосредственного участника событий, уже бывшего главы ФЛАУ Равиля Сафиуллина.

Чуть больше года назад Рафиль Сафович неожиданно для многих возглавил Федерацию легкой атлетики. Неожиданно, потому что не имел никакого отношения к этому виду спорта.

Ранее работал первым вице-президентом футбольного клуба "Шахтер", возглавлял Профессиональную футбольную лигу Украины, министерство молодежи и спорта.

Почему легкая атлетика? Как сейчас думает Сафиуллин, его позвали, чтобы подвинуть с должности бывшего главу ФЛАУ Игоря Гоцула, восьмилетняя деятельность которого, на данном посту, привела к ее упадку

"Я не планировал идти в легкую атлетику однако, после длительного общения с Сергеем Бубкой, Еленой Говоровой, Вадимом Гутцайтом, в конце концов, я согласился".

На выборах Сафиуллин победил Гоцула по голосам – 16:11. От предшественника остался ноль на счетах и долги в 5,5 млн гривен. Так что пришлось Равилю Сафовичу засучить рукава и разгребать авгиевы конюшни.

Но если финансовые проблемы можно решить относительно быстро, то со спортивными результатами это не работает. Чего греха таить, легкоатлеты неважно выступили на Олимпиаде-2020, всего одна медаль – Ярославы Магучих.

И осенью пришло время выбирать нового главного тренера. Вот тут нашла коса на камень.

Равиль Сафович предложил свою кандидатуру – Александра Апайчева. А вот комиссия ФЛАУ, во главе с первым вице-президентом организации Еленой Говоровой, поддержала Михаила Хмеля, хотя первоначально ее кандидатурой был Сергеев О.А., который в последствии снялся с конкурса.

"Апайчев уже работал главным тренером сборной, но после Олимпиады-2012, на фоне коррупционного скандала в федерации, написал заявление. И я, будучи тогда министром, подписал его. Александр Валентинович сегодня работает в Таиланде, но после моего избрания мы начали общаться. И теперь на выборах главного тренера я остановился на его кандидатуре, поскольку был уверен, он может остановить падение данного вида спорта и поднять результаты сборной на высокий уровень. Вы даже не представляете какую он мне аналитику присылал – подробно разбирал каждую дисциплину. Какие у нас результаты были, какие есть. Где рост, почему падение. Кто в резерве", – объясняет Сафиуллин свою позицию.

Но параллельно комиссия ФЛАУ рассматривала заявки всех тренеров, которые захотели взять участие в конкурсе. В комиссию входило семь человек – двое выбрали Апайчева, пятеро за Хмеля.

Михаил Хмель родился в Казахстане, но его отец из Запорожья. После учебы в Москве он приехал работать в Киев. Потом уехал в Австралию, где работал с местными легкоатлетами, также тренировал спортсменов в США, Нидерландах и Великобритании. Работал в академии футбольного клуба Челси, с такими игроками, как Джон Терри и Николя Анелька.

Вроде бы кандидатура солидная и нельзя сказать, что Сафиуллин был настроен против Хмеля:

"Я позвонил одному из авторитетных членов комиссии ФЛАУ Виталию Петрову (это бывший тренер Бубки), узнать его мнение. Виталий Афанасиевич мне и говорит: "Самый сильный из кандидатов – Апайчев, второй – Хмель, оптимальный вариант – если бы они пошли в паре".

Я согласился, что это отличный вариант. Я был сторонником того, чтобы их совместить – тренер, который знает нашу кухню и работает за рубежом, плюс тренер, который имеет большой опыт работы за рубежом, это прекрасный тандем".

После общения с Петровым, Равиль Сафович звонит Апайчеву и предлагает ему рассмотреть вариант работы с Хмелем в случае победы в конкурсе. А, Апайчев говорит: "Я ж Мишку знаю хорошо". Далее они договариваются о следующем – Апайчев – главный тренер сборной, а Хмель – главный по спринту… "Но перед самими выборами все эти договоренности со стороны Хмеля были забыты. Почему так произошло – я не знаю по сей день", – рассказывает Сафиуллин.

Несмотря на доводы президента ФЛАУ Равиля Сафиуллина, комиссия во главе с первым вице-президентом Еленой Говоровой заняла иную позицию, проигнорировав его мнение.

Их доводы были такие: Апайчев – грубый и жесткий человек. С ним тяжело работать. В общем – любой, лишь бы не Апайчев.

Рафиль Сафович парировал выпады оппонентов, сравнив своего кандидата с легендами тренерского цеха Валерием Лобановским и Игорем Турчиным.

"В моем понимании строгость и дисциплина – это важные качества. Лобановский был жесткий? Очень жесткий! Но какой результат был! Игорь Турчин – сторонник "железной" дисциплины, сделал женский гандбольный Спартак 13-кратным обладателем Кубка европейский чемпионов, 20-кратным чемпионом Советского Союза! Это единственная команда из игровых видов спорта, которая внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Киевский Спартак, а не футбольные Реал или Барселона", – говорит Сафиуллин...

Главного тренера национальной команды утверждает комиссия министерства спорта. Уже перед ее началом был очевиден конфликт между Сафиуллиным и Говоровой, которые отстаивали своих кандидатов. (На заседании комиссии присутствовал министр – Гутцайт В.М.)

Равиль Сафович не пытался его обострять, а лишь попросил взглянуть объективно на ситуацию. Он – президент федерации, а значит он ответственный за результат. Поэтому логично, чтобы назначили тренером его кандидата. Ведь за результат будут спрашивать с Сафиуллина, а не с Говоровой или комиссии

"Я комиссии сказал, что легкой атлетике нужен строгий тренер, жесткий, но справедливый, который бы наладил работу в команде. И у меня просьба к вам – назначить тренером Апайчева. Я вижу, что этот человек профи в своем деле и может достичь результата. Если я делаю все, чтобы держать на плаву федерацию, наверное, я должен делать ставку на того, кому доверяю. И ответственность за должную атмосферу в коллективе я беру на себя.

В целом, у меня было три предложения:

Назначить главным тренером сборной Украины Александра Апайчева. Апайчев сам назначает тренеров в спринте, метании, прыжках и т.д. То есть, приводит свою команду. Заключить контракт с тренерским коллективом на весь олимпийский цикл. Он должен вывести команду на пик формы к Парижу-2024. А если выбирать тренера на год, то в этом я усматриваю полное непонимание организации процесса подготовки спортсменов, или недоверие к кандидату(тогда зачем такой тренер вообще нужен), а еще и коррупцию.

Увы, ни одно из моих предложений не было выполнено. Когда мне об этом сказали, я сразу написал заявление об уходе".

Лишь после того, как Равиль Сафович подал в отставку, ему позвонил министр Вадим Гутцайт. Мол, что случилось? Почему? Забери заявление. "Я говорю: "Ты же прекрасно знал, что есть конфликт в федерации. Почему раньше не звонил? Почему не предложил сесть за стол переговоров? И решений своих я никогда не меняю. Это предательство".

"Я не знаю, как с ними [Говорова Е.И. и Гутцайт В.М.] дальше можно работать после этого. Они же сами просили меня возглавить федерацию, а когда, в нелегкой борьбе, это было сделано, организация стала становиться на ноги, объединяться, ведь только таким образом можно решать поставленные задачи, впечатление, что они сделали шаг назад, чтобы сделать подножку. Почему? Я не нахожу ответа. Считаю, что на министра Гутцайта подействовал советник Офиса президента Говорова. Мнение Елены Ивановны оказалось выше мнения президента федерации.

Но ведь мы сколько лет вместе работали. Особенно с Вадимом Марковичем. Когда я был министром, он пришел ко мне, после чего возглавил олимпийскую базу в Конча-Заспе. Контракт был заключен на 5 лет, не на один год.

Я поддержал Гутцайта после Олимпиады-2020, хотя многие называли ее провальной, подвергали критике действия министра министра, обьективности ради – необоснованно. У нас с Вадимом Марковичем были прекрасные отношения и он знал о существовании конфликта между мной и Еленой Ивановной в вопросе выбора главного тренера, но ничего не сделал для его разрешения, даже не попытался .

Знаете, после этого я вспомнил известную цитату: "Избави меня Боже от друзей, а с врагами я сам справлюсь". Многие считали, что она принадлежит Вольтеру. Историки подняли все его труды, но не нашли данного выражения. Приписывали знаменитому полководцу Людовика XIV, герцогу де Виллару. А, вот на сабле польского короля Яна Собеского было написано следующее: "Берегись неверных друзей, а от врагов я тебя защищу". Если бы я знал о такой надписи, пожалуй был бы осмотрительнее в общениии с олимпийским чемпионом в данном виде фехтования".

После того, как Равиль Сафиуллин подал в отставку, вместе с ним написали заявление еще пять человек, в том числе все, имеющие право подписи т.е. фактически прекращалась деятельность федерации. "На заседании Совета ФЛАУ меня просили остаться. Но я сказал, что не меняю своих решений. Хочу, чтобы для министерства это было уроком. Чтобы они поняли, к чему приводят необдуманные, в угоду кому-то принятые решения. По уставу я должен был назначить преемника до выборов. Но я предложил это сделать Совету ФЛАУ. И он не выбрал исполняющим обязанности Говорову, как первого вице-президента! Хотя перед этим Говорова написала заявление, что она приступает к работе. Таким образом члены Совета ФЛАУ оценили действия Елены Ивановны"!

Сейчас федерацией руководит вице-президент – Пронин Евгений Игоревич.

Кстати, на заседании Совета ФЛАУ присутствовал народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу. По окончании он предлагал мне сесть за стол переговоров с Говоровой, на что я ответил категорическим отказом, мне не о чем больше говорить с Еленой Ивановной.

Комичность ситуации заключается в том, что через несколько недель после своего избрания Михаил Хмель отказался от должности главного тренера, сославшись на семейные обстоятельства.

"И теперь у меня вопрос к комиссии, Говоровой и министру. Когда вы выбирали тренера, вы с ним общались или нет??? Если да, то шла ли речь о легкой атлетике Украины? Вы в курсе были, что его семья в Голландии? Вы спрашивали, где он жить будет во время работы – в Украине или Голландии? Кто ответит за столь "эффективную" работу комиссии, оплаченную налогоплательщиками Украины?"

"Говорова, как советник Офиса Зеленского по вопросам спорта, и Гутцайт, как министр молодежи и спорта, стоят во главе спортивной пирамиды нашей страны. Они должны делать все, чтобы спорт, а стало быть и федерации развивались, их же действия едва не остановили деятельность Федерации легкой атлетики Украины. Нужно отдать должное членам Совета ФЛАУ, не позволившим это сделать. Видимо, в отместку за несговорчивость министр пригрозил ФЛАУ не продлевать договор о проведении эксперимента, позволяющего Федерации самостоятельно планировать свою деятельность. Что это? Показать кто в доме хозяин? А следовало бы покаяться за то, что за 2,5 года до Олимпийских игр, благодаря министерству молодежи и спорта, федерация легкой атлетики осталась без главного тренера, а не сводить с ней счеты".

По словам Равиля Сафовича, не только у легкоатлетов проблемы. Они есть и в других федерациях.

"Ко мне заходил Николай Мильчев. Олимпийский чемпион-2000, участник четырех Олимпиад в стендовой стрельбе, он нес флаг Украины на открытии Игр в Рио-2016. Жаловался, что у них, в федерации, конфликт. Какой-то бизнесмен под Киевом построил стенд и возомнил себя царем. Мол, теперь все соревнования будут проходить у него. Иначе он снимет Мильчева с поста главного тренера. Мильчев идет к министру с просьбой разобраться. На что ему рекомендуют обратиться в полицию.

Обратилась Ассоциация конного спорта, поведавшая о разногласиях в их федерации и предстоящем заслушивании данного вопроса на определенной комиссии в Минспорта. Я поведал об этом министру спорта и его первому заму, просил их выслушать и принять объективное решение, что позволило бы погасить конфликт и способствовало бы развитию данного вида спорта. Так они и сделали, очень даже внимательно выслушали в течение аж 3 минут и отказали. Ассоциация же с таким подходом не смирилась и обратившись в судебные органы на сегодняшний день выиграла порядка 10 судов!

Миссия министра состоит в том, чтобы решать такие проблемы. Посадить за стол переговоров заинтересованные стороны и разрешить конфликт. Да, может и нужно будет обратиться в полицию, но только тогда, когда будут исчерпаны все возможности.

А невмешательство и нежелание разбираться приводит вот к таким последствиям".