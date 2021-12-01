Из России бегут чемпионы. Они согласны выступать даже за Молдову, лишь бы уехать

Из-за санкций прыгунья с шестом Ангелина Жук-Краснова последний раз на международных соревнованиях выступала шесть лет назад

Ангелина в 30 лет не собирается завершать карьеру

Бронзовая призерка чемпионата Европы 2014 года в прыжках с шестом Ангелина Жук-Краснова отказалась от выступления за Россию. Спортсменка теперь будет представлять Молдову.

Читайте также: Российские легкоатлеты продолжат выступать без флага и гимна

Реклама

"Почему мною было принято такое решение? Причина всем понятна, я думаю. Сборная России в течение шести лет нигде не выступает. Поэтому для меня это единственная возможность продолжить карьеру", – объяснила 30-летняя спортсменка.

В этом сезоне Жук-Краснова приняла участие только в одном соревновании – выиграла Кубок губернатора Краснодарского края. За последние три чемпионата России она собрала полный комплект наград.

А на международных стартах спортсменка последний раз была в июле 2015 года.

Реклама

Из-за санкций, наложенных на Россию в ноябре 2015 года, российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в статусе нейтральных спортсменов, который присваивается индивидуально после рассмотрения заявок специальной комиссией Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Ранее мы писали, что из-за санкций России на Олимпиаде-2022 не будет. Спортсмены будут выступать под аббревиатурой ROC, которую нельзя нигде расшифровывать.