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При обстреле снаряд убил нашу собаку: почему титулованная шашистка сбежала из Украины в Россию

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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31 декабря, 19:05
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Четырехкратная чемпионка мира по шахматам Дарья Ткаченко переехала из Украины в Россию и в 2016 году получила российский паспорт
Дарья Ткаченко объяснила свой выбор в пользу России
Дарья Ткаченко объяснила свой выбор в пользу России / Фото: Коллаж: Сегодня

Под флагом Украины Ткаченко четыре раза становилась чемпионкой мира, дважды – чемпионкой Европы. Но после начала войны на Донбассе девушка перебралась в соседнюю страну.

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"Одной из причин было то, что я так и не получила обещанную мне квартиру, которую выделило жилищное управление за спортивные результаты по ходатайству министерства спорта и Верховной рады. Мне просто негде было жить в Киеве", – призналась Дарья.

После начала боевых действий на Донбассе дом ее родителей пострадал в результате обстрела, поэтому им пришлось переехать к родственникам в России, куда позже приехала и сама спортсменка.

"А здесь в 2014 году произошла война, город, в котором живут мои родители на Донбассе, был частично разрушен, как и наш дом, также пострадавший.

При обстреле из самолета снаряд убил нашу собаку, что было особенно досадно. Проведя несколько дней в подвале, родители решили покинуть дом и уехали к родственникам в Краснодарский край. Так, в 2015 году я оказалась в России", – сказала шашистка.

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Получение же паспорта она называет "решением административных моментов", ведь до этого с украинским паспортом ей не давали визу для выезда за границу.

"Международные поездки лежат в основе профессиональной спортивной деятельности, этот вопрос невозможно обойти, и в таком случае паспорт следует рассматривать как проездной документ, – считает Ткаченко.

Кстати, несколько лет назад президент Федерации шашек Украины Анатолий Яценко, комментируя переход Ткаченко под триколор, заявил, что она продалась за квартиру.

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