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"Посмотрите на меня!" Фото украинской гимнастки после химиотерапии

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
25 мая, 11:33
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"Я сильнее, чем вы думаете!" Двукратная чемпионка Европы и бронзовая призерка чемпионата мира Валерия Юзвяк продолжает бороться со злокачественной опухолью
Украинская гимнастка Валерия Юзвяк
Украинская гимнастка Валерия Юзвяк / Фото: Instagram

21-летняя украинская гимнастка Валерия Юзвяк, в феврале сообщившая о страшном диагнозе,поделилась своим фото после химиотерапии, которую прошла в Германии.

Напомним, у спортсменки была обнаружена рабдомиосаркома – это агрессивная злокачественная опухоль.

"Посмотрите на меня сейчас, я сильнее, чем вы думаете", – написала в Instagram Валерия

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Ранее Валерия Юзвяк в Германии впервые вышла в люди без платка и повязки.

"Химия довела до того состояния, что мне было уже все равно. Должна сказать, что я чувствовала себя даже очень комфортно (думала, что буду стесняться). Люди здесь очень приветливые и не бросают на тебя косые взгляды. Это придало мне своего рода уверенности. Я шла, улыбалась, и люди улыбались мне в ответ. Я веду к тому, что неважно, как ты выглядишь. Важно, как ты себя ощущаешь!" – рассказывала гимнастка

Валерия Юзвяк
Валерия Юзвяк / Фото: Instagram

Валерия Юзвяк
Валерия Юзвяк / Фото: Instagram

Валерия Юзвяк – уроженка Ужгорода. Она двукратная чемпионка Европы и бронзовая призерка чемпионата мира по художественной гимнастике.

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