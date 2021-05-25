"Посмотрите на меня!" Фото украинской гимнастки после химиотерапии

21-летняя украинская гимнастка Валерия Юзвяк, в феврале сообщившая о страшном диагнозе,поделилась своим фото после химиотерапии, которую прошла в Германии.

Напомним, у спортсменки была обнаружена рабдомиосаркома – это агрессивная злокачественная опухоль.

Ранее Валерия Юзвяк в Германии впервые вышла в люди без платка и повязки.

"Химия довела до того состояния, что мне было уже все равно. Должна сказать, что я чувствовала себя даже очень комфортно (думала, что буду стесняться). Люди здесь очень приветливые и не бросают на тебя косые взгляды. Это придало мне своего рода уверенности. Я шла, улыбалась, и люди улыбались мне в ответ. Я веду к тому, что неважно, как ты выглядишь. Важно, как ты себя ощущаешь!" – рассказывала гимнастка