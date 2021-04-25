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Химия довела до того, что мне было все равно: украинская гимнастка борется с опухолью

25 апреля, 21:54

Елена Павлова Елена Павлова

Чемпионка Европы Валерия Юзвяк проходит курс лечения от страшной болезни и призналась, что впервые вышла в люди без платка и повязки

Валерия Юзвяк

Валерия Юзвяк / Фото: Instagram

Титулованная украинская гимнастка 21-летняя Валерия Юзвяк в феврале сообщила о страшном диагнозе. У спортсменки рабдомиосаркома – это агрессивная злокачественная опухоль. А сегодня она призналась в Instagram, что впервые вышла в люди без платка.

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"Сегодня впервые вышла в люди без платка и повязки. Химия довела до того состояния, что мне было уже все равно. Должна сказать, что я чувствовала себя даже очень комфортно (думала, что буду стесняться). Люди здесь очень приветливые и не бросают на тебя косые взгляды. Это придало мне своего рода уверенности. Я шла, улыбалась, и люди улыбались мне в ответ. Я веду к тому, что неважно, как ты выглядишь. Важно, как ты себя ощущаешь!"

Валерия Юзвяк – уроженка Ужгорода. Она двукратная чемпионка Европы и бронзовая призерка чемпионата мира по художественной гимнастике.

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Ранее Валерия рассказывала, что благодаря помощи небезразличных людей удалось собрать достаточно большую сумму на лечение. "С такой поддержкой я точно справлюсь с этой болезнью", – говорит девушка.

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рак художественная гимнастика гимнастка Валерия Юзвьяк
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