"Подивіться на мене!" Фото української гімнастки після хіміотерапії

21-річна українська гімнастка Валерія Юзьвяк, котра в лютому повідомила про страшний діагноз, поділилася своїм фото після хіміотерапії, яку пройшла в Німеччині.

Нагадаємо, у спортсменки була виявлена рабдоміосаркома – це агресивна злоякісна пухлина.

Раніше Валерія Юзьвяк у Німеччині вперше вийшла в люди без хустки і пов'язки.

"Хімія довела до того стану, що мені було вже байдуже. Маю сказати, що я почувалася навіть дуже комфортно (думала, що буду соромитися). Люди тут дуже привітні і не кидають на тебе косі погляди. Це додало мені такої собі впевненості. Я йшла, усміхалася, і люди усміхалися мені у відповідь. Я веду до того, що неважливо, який у тебе вигляд. Важливо, як ти себе відчуваєш!" – розповідала гімнастка