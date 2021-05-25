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"Подивіться на мене!" Фото української гімнастки після хіміотерапії

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
25 травня, 11:33
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"Я сильніша, ніж ви думаєте!" Дворазова чемпіонка Європи і бронзова призерка чемпіонату світу Валерія Юзьвяк продовжує боротися зі злоякісною пухлиною
Українська гімнастка Валерія Юзьвяк
Українська гімнастка Валерія Юзьвяк / Фото: Instagram

21-річна українська гімнастка Валерія Юзьвяк, котра в лютому повідомила про страшний діагноз, поділилася своїм фото після хіміотерапії, яку пройшла в Німеччині.

Нагадаємо, у спортсменки була виявлена рабдоміосаркома – це агресивна злоякісна пухлина.

"Подивіться на мене зараз, я сильніша, ніж ви думаєте", – написала в Instagram Валерія

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Раніше Валерія Юзьвяк у Німеччині вперше вийшла в люди без хустки і пов'язки.

"Хімія довела до того стану, що мені було вже байдуже. Маю сказати, що я почувалася навіть дуже комфортно (думала, що буду соромитися). Люди тут дуже привітні і не кидають на тебе косі погляди. Це додало мені такої собі впевненості. Я йшла, усміхалася, і люди усміхалися мені у відповідь. Я веду до того, що неважливо, який у тебе вигляд. Важливо, як ти себе відчуваєш!" – розповідала гімнастка

Валерія Юзвяк
Валерія Юзвяк / Фото: Instagram

Валерія Юзьвяк
Валерія Юзьвяк / Фото: Instagram

Валерія Юзьвяк – уродженка Ужгорода. Вона дворазова чемпіонка Європи і бронзова призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики.

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