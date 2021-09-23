Олимпийского чемпиона дисквалифицировали за допинг

Победитель Игр-2012 в вольной борьбе Билял Махов из РФ изгнан из спорта на четыре года – для него это наказание равнозначно завершению карьеры

Махов дал маху / Фото: Getty Images

Билял Махов дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством по следующей статье: "Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена".

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Срок действия дисквалификации борца отсчитывается с 27 января 2021 года. Учитывая, что Махову уже 34 года, он может уже сейчас заканчивать карьеру.

Напомним, что на Олимпиаде-2012 в Лондоне борец вольного стиля Махов выступал в весовой категории до 120 кг. Стал бронзовым призером, уступив в полуфинале грузину Давиту Модзманашвили.

В другом полуфинале Игр-2012 Артур Таймазов из Узбекистана оказался сильнее иранца Комейла Гасеми. В финале Таймазов победил Модзманашвили.

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Однако в 2019 году финалистов лишили медалей, так как перепроверка выявила наличие запрещенных веществ в их допинг-пробах. В итоге в весовой категории до 120 кг оказалось два олимпийских чемпиона – Махов и Гасеми, подобное произошло впервые в истории олимпийских турниров по борьбе.

Махов также является трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе (2007, 2009, 2010). Нынешний скандал не лишает россиянина всех этих титулов, однако бросает на них допинговую тень.

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Также за нарушение антидопинговых правил дисквалифицирован еще целый ряд спортсменов РФ – выступающая в академической гребле Полина Смоленская (4 года), бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике Геннадий Муратов (4 года), тхэквондист Дмитрий Закрепин (2 года), регбистка Диана Магомедова (2 года) и велогонщица Карина Касенова (2 года).