22 вересня 21:00
Шахтар 3
Динамо 0
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 Президент Зеленський в ООН ⚡ Замах на Сергія Шефіра ❌ Відставка Разумкова 💥 Загострення на Донбасі
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Олімпійського чемпіона дискваліфікували за допінг

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
23 вересня, 14:03
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Переможця Ігор-2012 у вільній боротьбі Біляла Махова з РФ вигнали зі спорту на чотири роки – для нього це покарання рівнозначне завершенню кар'єри
Махов дав маху
Махов дав маху / Фото: Getty Images

Білял Махов дискваліфікований Російським антидопінговим агентством за статтею "Наявність забороненої речовини, або її метаболітів, або маркерів у пробі, взятій з організму спортсмена".

Читайте також: Зламав ніс суперникові: росіянину в Австрії дали 48 матчів дискваліфікації

Реклама

Термін дії дискваліфікації борця відраховується з 27 січня 2021 року. З огляду на те, що Махову 34 роки, він може вже зараз закінчувати кар'єру.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2012 в Лондоні борець вільного стилю Махов виступав у ваговій категорії до 120 кг. Став бронзовим призером, поступившись у півфіналі грузину Давиту Модзманашвілі.

В іншому півфіналі Ігор-2012 Артур Таймазов з Узбекистану виявився сильнішим за іранця Комейла Гасемі. У фіналі Таймазов переміг Модзманашвілі.

Реклама

Однак 2019 року фіналістів позбавили медалей, оскільки повторна перевірка виявила наявність заборонених речовин в їхніх допінг-пробах. Як наслідок, у ваговій категорії до 120 кг виявилося два олімпійські чемпіони – Махов і Гасемі, таке сталося вперше в історії олімпійських турнірів з боротьби.

Махов також є триразовим чемпіоном світу з вільної боротьби (2007, 2009, 2010). Нинішній скандал не позбавляє росіянина всіх цих титулів, проте кидає на них допінгову тінь.

Реклама

Разом з Маховим за порушення антидопінгових правил дискваліфіковано ще кілька спортсменів РФ: представниця академічного веслування Поліна Смоленська (4 роки), бронзовий призер чемпіонату Європи з важкої атлетики Геннадій Муратов (4 роки), тхеквондист Дмитро Закрепін (2 роки), регбістка Діана Магомедова (2 роки) і велогонщиця Карина Касенова (2 роки).

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

28 вер

19:45

Інтер

5,30

4,48

1,65

Баварія

29 вер

22:00

Динамо

1,11

12

28
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтар
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Дніпро-1
8
13:8
16
5
Ворскла
8
15:7
15
6
Олександрія
8
8:6
14
7
Зоря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Інгулець
8
8:14
7
12
Металіст 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Чорноморець
8
9:21
5
15
Маріуполь
8
11:21
4
16
Львів
8
4:13
3
Показати бiльше
Пʼятниця, 24 вересня
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти