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63 обвиняемых: у России новые проблемы с допингом

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
16 сентября, 16:55
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Всемирное антидопинговое агентство обвинило 63 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Новые данные появились после перепроверки данных Московской лаборатории
Тестирование на допинг
Тестирование на допинг / Фото: Getty Images

Недавно на допинге поймали первого российского участника Олимпиады-2020, однако, на этом проблемы России не закончились – их ждет новая волна допингового скандала.

Отмечается, что санкциям подверглись уже 30 спортсменов, еще 33 атлета обвиняются в нарушении антидопинговых правил, пишет Р-спорт.

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Также не сообщается о том, принимали ли участие подозреваемые спортсмены в Олимпиаде-2020, где команда ОКР завоевала 71 медаль (20 золотых). Вполне возможно, вскоре количество наград может уменьшиться.

Напомним, что за махинации с допингом Россия отстранена от международных соревнований до конца 2022 года. Наказание истекает 16 декабря. Российские спортсмены не могут выступать под российским флагом, а также лишены национального гимна и другой символики.

Разбирательство началось после того, как специалисты обнаружили несоответствие данных из Московской антидопинговой лаборатории. И это после того, как Россию поймали на массовых махинациях с допингом во время домашней Олимпиады в Сочи.

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19
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Днепр-1
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Ворскла
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12
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Верес
7
8:7
11
9
Рух
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6:9
8
10
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Черноморец
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