Не привык на чужом горе строить свое счастье. Реакция Петракова на допинг

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал информацию, что лидер казахстанской команды Руслан Валиуллин провалил допинг-тест

Украина не смогла обыграть Казахстан / Фото: REUTERS

В начале сентября сборная Украины не смогла обыграть Казахстан в отборе на ЧМ-2022. И все благодаря блестящей игре полузащитника Руслана Валиуллина, который забил в наши ворота два мяча.

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А теперь стало известно, что Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Может ли Украина включиться в судебные тяжбы за три очка? На этот вопрос ответил исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков.

"К допингу отношусь отрицательно. Я этими делами не занимаюсь. Мы сыграли там вничью, потеряли важные два очка. Я не привык на чужом горе строить свое счастье", – заявил Петраков.

Напомним, что вчера наша команда снова не смогла победить. На последних секундах Украина пропустила от Чехии в товарищеском матче – 1:1.