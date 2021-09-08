Опять на те же грабли. Украина упустила победу над Чехией на последних секундах матча

Сборная Украины в товарищеском матче против Чехии сыграла вничью со счетом 1:1

Матч в Пльзени между национальными сборными Чехии и Украины хоть и носил статус товарищеского, но был таковым только на бумаге. Футболисты и наставник "желто-синих" перед поединком в один голос отмечали, что результат для них важен, а затем подтвердили эти слова своими действиями на футбольном поле.

Дебютант сборной Тарас Качараба

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Уже на первой минуте Александр Зинченко совершил неоправданно грубый подкат и едва не травмировал игрока чешской команды. Дабы остудить пыл чехов, которые были возмущены опасным действием лидера сборной Украины, арбитр был вынужден посадить его на желтую карточку.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков выпустил в старте сразу троих дебютантов – Тараса Качарабу, Александра Сироту и Виктора Корниенко. Последнему посчастливилось отличиться голом в первом же матче за главную команду страны: на 27 минуте чемпион мира U-20 вовремя забежал в штрафную, откликнувшись на прострел от Тымчика, и точно вколотил мяч под перекладину.

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На последних секундах второго тайма чехи провели последнюю атаку в матче, Выдра подхватил мяч перед штрафной и точно пробил в дальнюю "девятку"!

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Опять Украина упустила победу в конце матча. Команда Александра Петракова сыграла третью ничью подряд.