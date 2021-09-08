Знову на ті ж граблі. Україна упустила перемогу над Чехією на останніх секундах матчу

Збірна України в товариському матчі проти Чехії зіграла внічию з рахунком 1:1

Матч в Пльзені між національними збірними Чехії та України хоч і носив статус товариського, але був таким тільки на папері. Футболісти і наставник "жовто-синіх" перед поєдинком у один голос відзначали, що результат для них важливий, а потім підтвердили ці слова своїми діями на футбольному полі.

Дебютант збірної Тарас Качараба

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Вже на першій хвилині Олександр Зінченко зробив невиправдано грубий підкат і ледь не травмував гравця чеської команди. Щоб остудити запал чехів, які були обурені небезпечним діянням лідера збірної України, арбітр був змушений посадити його на жовту картку.

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков випустив у старті відразу трьох дебютантів – Тараса Качараба, Олександра Сироту і Віктора Корнієнка. Останньому пощастило відзначитися голом у першому ж матчі за головну команду країни: на 27 хвилині чемпіон світу U-20 вчасно забіг у штрафну, відгукнувшись на простріл від Тимчика, і точно вколотив м'яч під поперечину .

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На 4-й доданій хвилині другого тайму чехи провели свою останню атаку в матчі: Видра підхопив м'яч перед штрафним і точно пробив у дальню "дев'ятку"!

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Знову Україна упустила перемогу в кінці матчу. Команда Олександра Петракова зіграла третю нічию поспіль.

Товариський матч.

Чехія – Україна – 1:1.

Голи: Корнієнко, 27 – Видра, 90 + 3.

Чехія: Станек – Цоуфал, Голешов (Каша, 62), Емелка, Гавел (Матею, 46) – Крал, Соучек (Барак, 62) – Пешек (Гложек, 46), Саділек, Змргал (Видра, 46) – Тецл (Сачек , 77).

Україна: Бойко – Качараба, Кривцов (Соболь, 46), Сирота – Тимчик, Макаренко (Шапаренко, 56), Зінченко, Корнієнко – Ярмоленко (Кочергін, 76), Сікан (Яремчук, 56), Зубков (Булеца, 64).

Дивіться Огляд матчу Чехія – Україна: гол дебютанта і укус Видри