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Сломал нос сопернику: россиянину в Австрии дали 48 матчей дисквалификации

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
22 сентября, 12:00
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Жуткий случай с участием футболиста из РФ произошел в австрийском чемпионате – он решил, что головой можно не только голы забивать, но и калечить соперников
Красной карточкой наказание не ограничилось
Красной карточкой наказание не ограничилось / Фото: Getty Images

Российский футболист-любитель австрийского клуба Виктория Брегенц Рашид Арсанукаев наказан длительной дисквалификацией за удар соперника головой, сообщает Kronen Zeitung.

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Инцидент произошел во время матча девятой лиги Австрии Гефис/Заттайнс – Виктория Брегенц. Арсанукаев ударил соперника головой и получил вторую желтую карточку, а с ней – и красную.

Красная карточка
Красная карточка / Фото: Twitter

Объяснения арбитра не устроили футболиста и он сказал: "Я покажу вам, за что стоит наказывать". После этого Арсанукаев головой сломал сопернику нос.

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Информация о произошедшем была передана в суд. Пострадавший футболист перенес операцию, восстановление игрока займет несколько недель. Арсанукаев же дисквалифицирован на 48 матчей и не сможет играть в футбол до осени 2023 года.

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