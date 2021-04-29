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Необычный трюк в постели показала секс-символ украинского спорта

29 апреля, 20:18

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Легкоатлетка Юлия Левченко весело проводит время на сборе в Турции, разнообразя тренировки и придумывая кадры для соцсетей

Юлия Левченко

Юлия Левченко / Фото: Instagram

Многие украинские спортсмены на длительные тренировки ездят в Турцию. В эти дни там пребывает и призерка чемпионата мира по легкой атлетике красавица Юлия Левченко. Девушка, которую наши читатели выбрали секс-символом украинского спорта, умеет развлекаться даже в не самых подходящих условиях. Сегодня прыгунья в высоту повеселила необычным роликом.

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Недавно Левченко поразила невероятно нежным фото.

На своем аккаунте в Instagram спортсменка показала, как встает с постели, переворачиваясь с телефоном в руках. И конечно же, порадовала нас своей искренней неотразимой улыбкой.

Тем временем, знаменитая легкоатлетка облачилась в пеньюар.

Еще девушка показала, как работает с барьерами, назвав видеоролик "Такой вот вид развлечений".

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Чуть ранее 23-летняя прыгунья вместе с коллегой Ириной Геращенко похвасталась, как покоряла турецкие горные вершины.

На днях Юлия Левченко нашла удивительный способ смотреть на мир.

В марте этого года уроженка Донецкой области нашла возможность отдохнуть в Египте – после чемпионата Европы в Польше.

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Юлия Левченко

Юлия Левченко / Фото: Instagram

Смотрите, какая укладка волос вышла у Юли после дождя:

Юлия Левченко – укладка в дождь

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