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Девушка-кошка Левченко нашла удивительный способ смотреть на мир

24 апреля, 01:46

Елена Павлова Елена Павлова

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко готовится к Олимпиаде-2020 в Турции, но успевает немного подурачиться во время тренировок на лужайке

Титулованная украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко сводит с ума одной улыбкой, но если постарается, может удивить и своими позами. Сейчас вице-чемпионка мира-2017 по легкой атлетике готовится к летним Олимпийским играм-2020 в солнечной Турции и радует своих поклонников фото с тренировок и отдыха.

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"Может быть, есть другой способ увидеть этот мир", – подписала фото в Instagram вниз головой Левченко

"Девушка-кошка", "Грация", "Новое лого Джордана", "Живая статуя", – шутливо отозвались многочисленные фоловеры Юлии.

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Ранее Левченко поделилась снимком в чалме из Хургады. Ее поклонники восхитились: "Вау! Какая красотка!", но добавили: "Вот бы еще ножки показала".

Напомним, на чемпионате Европы в Польше 23-летняя уроженка Донецкой области Юлия Левченко заняла четвертое место. Более высокий результат показать ей помешала травма спины, которая периодически о себе напоминала. Летом серебряная призерка чемпионата мира-2017 собирается выступить на Олимпийских играх в Токио.

Смотрите, какую укладку сделала себе Юлия Левченко

Юлия Левченко – укладка в дождь

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легкая атлетика Прыжки в высоту Юлия Левченко разминка
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