Українська
$ 27,98
33,48
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Секс-символ украинского спорта поразила невероятно нежным фото

15 апреля, 14:46

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Привлекательная прыгунья в высоту Юлия Левченко предстала в новом образе, показав свежие фотографии на своей страничке в Instagram

Легкоатлетка-красавица Юлия Левченко продолжает завоевывать поклонников не только своего спортивного таланта, но и красоты. Сегодня девушка показала необычные фотографии – как в образе модели, так и спортсменки.

Реклама

Читайте также: Все красотки женской сборной Украины по теннису – на одном фото.

На первом кадре Юлия распустила свои прекрасные волосы и, слегка прикрыв тело то ли блузкой, то ли платьем, предстала с загадочной легкой улыбкой.

Однако это не означает, что Левченко забыла о своей основной профессии и на кадрах в "истории" Instagram показала преображение. При этом девушка не упустила возможности похвастаться своими стройными ножками, на которых, правда, остались отпечатки от "блинов" – результат занятий в тренажерном зале.

Реклама

Еще на одном интересном фото прыгунья, которую наши читатели признали секс-символом украинского спорта, появилась в спортивной наряде.

Тем временем, украинским олимпийцам начали колоть китайскую вакцину. Левченко также собирается представлять нашу страну на Играх-2020 в Токио ближайшим летом.

Смотрите, как Юля показала свою укладку волос после дождя:

Юлия Левченко – укладка в дождь
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

легкая атлетика фото Прыжки в высоту Юлия Левченко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тарасова – змея! Оксану Баюл поддержали в войне против России
Тарасова – змея! Оксану Баюл поддержали в войне против РоссииДругие
Это фантастика! Удар в снукере заставил экспертов открыть рот от удивления
Это фантастика! Удар в снукере заставил экспертов открыть рот от удивленияДругие
Секс-символ украинского спорта приподняла футболку и засветила трусики (фото)
Секс-символ украинского спорта приподняла футболку и засветила трусики (фото)Другие
Таки плагиат? Россия трусливо ответила на обвинения Баюл
Таки плагиат? Россия трусливо ответила на обвинения БаюлДругие
Parimatch объявил о партнерстве с Reface и запустил челлендж
Parimatch объявил о партнерстве с Reface и запустил челленджДругие
На одной ноге через всю Канаду: почему за неизвестного марафонца болели королева Британии и Папа Римский
На одной ноге через всю Канаду: почему за неизвестного марафонца болели королева Британии и Папа РимскийДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять