Сексуальное преображение: знаменитая легкоатлетка облачилась в пеньюар

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук предстала в необычном наряде, но показала и свои тренировки на стадионе в турецком Белеке

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Одна из главных красавиц украинского спорта продолжает зажигать в соцсетях. Чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук радует своих поклонников разнообразными кадрами – как с веселых тренировок, так и с фотосессий в стиле ню.

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На свой страничке в Instagram девушка поразила парочкой новых фотографий в сексуальном пеньюаре. "Порой мне хочется преобразиться", – написала спортсменка под снимками.

Также она похвасталась и фото со стадиона, где ее формы в спортивной одежде выглядят не менее потрясающими.

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При этом Марина старается разнообразить свои занятия, в чем ей с радостью помогают тренер и массажист.

К радости легкоатлетки, ее супруг Михаил Романчук находится рядом. Пловец также тренируется в Турции и порой подглядывает за женой из номера отеля, который расположен прямо на арене.

Также девушка показала, как атлетам приходится закалять свое тело в холодной воде, – для лучшего восстановления.

Ранее Марина Бех после трипчика показала свой пресс.

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Напомним, Бех-Романчук – одна из лучших легкоатлеток планеты и претендует на медаль летних Олимпийских игр в Токио. Стартуют в Японии они 23 июля.