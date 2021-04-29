Незвичайний трюк у ліжку показала секс-символ українського спорту

Легкоатлетка Юлія Левченко весело проводить час на зборі в Туреччині, міняючи тренування і придумуючи кадри для соцмереж

/ Фото: Instagram

Багато українських спортсмени на тривалі тренування їздять до Туреччини. У ці дні там перебуває і призерка чемпіонату світу з легкої атлетики красуня Юлія Левченко. Дівчина, яку наші читачі вибрали секс-символом українського спорту, вміє розважатися навіть в не самих відповідних умовах. Сьогодні стрибунка у висоту повеселила незвичайним роликом.

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Нещодавно Левченко вразила неймовірно ніжним фото.

На своєму акаунті в Instagram спортсменка показала, як встає з ліжка, перевертаючись з телефоном в руках. І звичайно ж, порадувала нас своєю щирою чарівною посмішкою.

Тим часом, знаменита легкоатлетка вбралася в пеньюар.

Ще дівчина показала, як працює з бар'єрами, назвавши відеоролик "Такий ось вид розваг".

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Трохи раніше 23-річна стрибунка разом з колегою Іриною Геращенко похвалилася, як підкорювала турецькі гірські вершини.

Днями Юлія Левченко знайшла дивовижний спосіб дивитися на світ.

У березні цього року уродженка Донецької області знайшла можливість відпочити в Єгипті – після чемпіонату Європи в Польщі.

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Юлія Левченко / Фото: Instagram

Дивіться, яка укладка волосся вийшла у Юлі після дощу: