Легкоатлетка соблазнительно похвасталась фигурой перед зеркалом у постели

Марина Бех-Романчук весело тренируется и прыгает в зале в Турции

Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех продолжает готовиться к летнему сезону. В эти дни сексуальная спортсменка занимается в турецком Белеке, о чем регулярно сообщает на своей страничке в Instagram. Сегодня девушка сама восхитилась своей фигурой, а также провела тренировку в спортзале.

Реклама

Напомним, украинка Бех-Романчук – чемпионка Европы в прыжках в длину.

Сначала Марина покрасовалась у зеркала возле кровати в гостиничном номере.

Марина Бех-Романчук у зеркала в отеле

Чуть позже Бех-Романчук сняла видео уже в тренировочном зале у тренажеров.

Марина Бех перед зеркалом в спортзале

На днях Марина Бех поразила новым видео с мячом.

Реклама

Также призерка чемпионата мира показала, как любит и умеет прыгать.

Марина Бех прыгает вверх

Также красавица из Хмельницкой области по традиции последнего времени среди отечественных спортсменов похвасталась своим обедом. На столе оказались: куриное мясо, креветки, рыба, овощи на гриле, горох. Все-таки для поддержания себя в форме нужно питаться калорийно.

Читайте также: Самые популярные девушки украинского спорта. Рейтинг.

Смотрите, в каких условиях проживает украинка в Белеке:

Марина Бех на стадионе в Турции

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама