Так сексуально тренироваться может только она: Марина Бех убила наповал новым видео

Одна из самых привлекательных наших спортсменок Марина Бех-Романчук сегодня радует своих поклонников кадрами из солнечной Турции. Свежеиспеченная чемпионка Европы в прыжках в длину проводит в Белеке тренировочный сбор и не забывает отчитываться на своей страничке в Instagram о самых интересных моментах.
Недавно легкоатлетка соблазнительно показала свой ленивый день.
Девушка из Хмельницкой области продемонстрировала свою прекрасную фигуру в тренировочной форме: "Люблю, когда занятия проходят с улыбкой".
"Нечто новое и интересное", – подписала Марина видео упражнения с огромным мячом, демонстрируя свое спортивное тело.
Похожее упражнение у нее было и без мяча. Легкоатлетка принимала положение на голове, подтягивая вверх ноги.
Чуть позже прыгунья вышла на тренировку на стадионе, наслаждаясь солнечной погодой.
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Поддержав своеобразную традицию последних дней среди наших спортсменов, легкоатлетка показала свой "здоровый" обед.
Смотрите, как Марина наслаждалась водными процедурами:
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