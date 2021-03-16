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Так сексуально тренироваться может только она: Марина Бех убила наповал новым видео

16 марта, 20:01

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Украинская легкоатлетка весело и разнообразно проводит время в Турции

Одна из самых привлекательных наших спортсменок Марина Бех-Романчук сегодня радует своих поклонников кадрами из солнечной Турции. Свежеиспеченная чемпионка Европы в прыжках в длину проводит в Белеке тренировочный сбор и не забывает отчитываться на своей страничке в Instagram о самых интересных моментах.

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Недавно легкоатлетка соблазнительно показала свой ленивый день.

Девушка из Хмельницкой области продемонстрировала свою прекрасную фигуру в тренировочной форме: "Люблю, когда занятия проходят с улыбкой".

"Нечто новое и интересное", – подписала Марина видео упражнения с огромным мячом, демонстрируя свое спортивное тело.

Марина Бех в спортзале занимается с мячом
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Похожее упражнение у нее было и без мяча. Легкоатлетка принимала положение на голове, подтягивая вверх ноги.

Мариана Бех в зале

Чуть позже прыгунья вышла на тренировку на стадионе, наслаждаясь солнечной погодой.

Тренировка Марины Бех в Турции

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Поддержав своеобразную традицию последних дней среди наших спортсменов, легкоатлетка показала свой "здоровый" обед.

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Смотрите, как Марина наслаждалась водными процедурами:

Марина Бех-Романчук Видео: Instagram

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легкая атлетика видео Турция тренировки Марина Бех
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