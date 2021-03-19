Легкоатлетка спокусливо похизувалася фігурою перед дзеркалом у ліжку

Марина Бех-Романчук весело тренується і стрибає в залі в Туреччині

Знаменита українська легкоатлетка Марина Бех продовжує готуватися до літнього сезону. У ці дні сексуальна спортсменка займається в турецькому Белеку, про що регулярно повідомляє на своїй сторінці в Instagram. Сьогодні дівчина сама захопилася своєю фігурою, а також провела тренування в спортзалі.

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Нагадаємо, українка Бех-Романчук – чемпіонка Європи зі стрибків у довжину.

Спочатку Марина покрасувалась біля дзеркала біля ліжка в готельному номері.

Трохи пізніше Бех-Романчук зняла відео вже в тренувальному залі у тренажерів.

Днями Марина Бех вразила новим відео з м'ячем.

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Також призерка чемпіонату світу показала, як любить і вміє стрибати.

Також красуня з Хмельницької області за традицією останнього часу серед вітчизняних спортсменів похвалилася своїм обідом. На столі опинилися: куряче м'ясо, креветки, риба, овочі на грилі, горох. Все-таки для підтримки себе у формі потрібно харчуватися калорійно.

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Дивіться, в яких умовах проживає українка в Белеку:

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