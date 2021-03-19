Легкоатлетка спокусливо похизувалася фігурою перед дзеркалом у ліжку

Знаменита українська легкоатлетка Марина Бех продовжує готуватися до літнього сезону. У ці дні сексуальна спортсменка займається в турецькому Белеку, про що регулярно повідомляє на своїй сторінці в Instagram. Сьогодні дівчина сама захопилася своєю фігурою, а також провела тренування в спортзалі.
Нагадаємо, українка Бех-Романчук – чемпіонка Європи зі стрибків у довжину.
Спочатку Марина покрасувалась біля дзеркала біля ліжка в готельному номері.
Трохи пізніше Бех-Романчук зняла відео вже в тренувальному залі у тренажерів.
Днями Марина Бех вразила новим відео з м'ячем.
Також призерка чемпіонату світу показала, як любить і вміє стрибати.
Також красуня з Хмельницької області за традицією останнього часу серед вітчизняних спортсменів похвалилася своїм обідом. На столі опинилися: куряче м'ясо, креветки, риба, овочі на грилі, горох. Все-таки для підтримки себе у формі потрібно харчуватися калорійно.
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Дивіться, в яких умовах проживає українка в Белеку:
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