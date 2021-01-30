Українська
$ 28,19
34,1
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Какой там декрет! Звезда украинского спорта с ребенком на руках возвращается к жестким тренировкам

30 января, 19:21

Олег Люлька Олег Люлька

Кристина Стуй едва родила, а уже готовится возобновить карьеру. Наталья Добрынская советует не спешить

Знаменитая украинская легкоатлетка Кристина Стуй, на днях впервые ставшая мамой, поделилась трогательным фото уже после выписки из роддома. Бронзовая призерка Олимпиады-2012 в эстафете 4×100 у себя дома держит на руках новорожденного ангелочка и, конечно же, не может отвести от него взгляд. Тем не менее такого понятия, как декрет, у Кристины, похоже, не будет.

"Маленький мистер Давид. Еще несколько недель покоя, и возвращаюсь к жестким тренировкам", – написала под фото в Instagram 32-летняя Кристина Стуй

Реклама

При этом в комментариях под этим постом совет новоиспеченной маме Кристине Стуй дала олимпийская чемпионка в многоборье Наталья Добрынская.

"Лучше не несколько недель, а несколько месяцев покоя", – порекомендовала подруге Добрынская

Кто-кто, а Наталья Добрынская, у которой уже трое детей, знает, о чем говорит.

Отметим, что супругом Кристины Стуй является многократный чемпион Украины по кроссу Игорь Гелетий.

Реклама

Читайте также: Третий ребенок – в 23! Игрок "Интера" стал отцом после победы над Роналду

Интересно, что еще в мае прошлого года Стуй признавалась, что планировала выступить на Олимпиаде-2020, после чего хотела бы завершить карьеру и сосредоточиться на увеличении семьи. Однако перенос соревнований в Токио на лето-2021 поменял планы спортсменки. Она родила еще до Игр.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

легкая атлетика родила Наталья Добрынская Кристина Стуй

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Ребята кричали от боли": сборную Словении отравили на чемпионате мираДругие
Наказание СССР за кровавое побоище и заговор против США: ТОП-5 бойкотов Олимпиад
Наказание СССР за кровавое побоище и заговор против США: ТОП-5 бойкотов ОлимпиадДругие
Ничего себе вертуха! Боец едва не оторвал голову сопернику на чемпионате мира по кунг-фу
Ничего себе вертуха! Боец едва не оторвал голову сопернику на чемпионате мира по кунг-фуДругие
UFC 257: возвращение легенды. Прогноз на бой Макгрегор – Пуарье
UFC 257: возвращение легенды. Прогноз на бой Макгрегор – ПуарьеДругие
Такая грудь прыгать не мешает? Сексуальная спортсменка готовится к Олимпиаде
Такая грудь прыгать не мешает? Сексуальная спортсменка готовится к ОлимпиадеДругие
"Ни один человек не был со мной так долго". Знаменитый украинский велогонщик усыпил свою овчаркуДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять