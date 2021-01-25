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Звезда украинского спорта впервые стала мамой: фото из роддома

25 января, 22:47

Александр Трикиша Александр Трикиша

Девушка планировала завести ребенка после Олимпиады, но карантин вмешался в планы

Украинская легкоатлетка Кристина Стуй впервые стала мамой. Бронзовая призерка Олимпиады-2012 в эстафете 4×100 метров родила сына. Супругом Кристины является многократный чемпион Украины по кроссу Игорь Гелетий.

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Украинская красотка поделилась прекрасной новостью в Instagram и показала фото с младенцем прямо из палаты в роддоме.

Интересно, что еще в мае Стуй признавалась, что планировала выступить на Олимпиаде-2020, после чего завершить карьеру и сосредоточиться на увеличении семьи. Как видим, перенос Игр в Токио на ближайшее лето поменял планы спортсменки.

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Кстати, начало карантина украинская красотка застала в ЮАР. Покидать страну ей пришлось в экстренном порядке после заявления местного президента.

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легкая атлетика родила Кристина Стуй

Источник: Сегодня|Спорт

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