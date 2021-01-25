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Зірка українського спорту вперше стала мамою: фото з пологового будинку

25 січня, 22:47

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Дівчина планувала завести дитину після Олімпіади, але карантин втрутився в плани

Українська легкоатлетка Христина Стуй вперше стала мамою. Бронзова призерка Олімпіади-2012 в естафеті 4×100 метрів народила сина. Чоловіком Христини є багаторазовий чемпіон України з кросу Ігор Гелетій.

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Українська красуня поділилася прекрасною новиною в Instagram і показала фото з немовлям прямо з палати в пологовому будинку.

Цікаво, що ще в травні Стуй зізнавалася, що планувала виступити на Олімпіаді-2020 року, після чого завершити кар'єру і зосередитися на збільшенні сім'ї. Як бачимо, перенесення Ігор в Токіо на найближче літо поміняло плани спортсменки.

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До речі, початок карантину українська красуня застала в ПАР. Залишати країну їй довелося в екстреному порядку після заяви місцевого президента.

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легка атлетика народила Крістіна Стуй

Джерело: Сегодня|Спорт

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