Зірка українського спорту вперше стала мамою: фото з пологового будинку

Дівчина планувала завести дитину після Олімпіади, але карантин втрутився в плани

Українська легкоатлетка Христина Стуй вперше стала мамою. Бронзова призерка Олімпіади-2012 в естафеті 4×100 метрів народила сина. Чоловіком Христини є багаторазовий чемпіон України з кросу Ігор Гелетій.

Реклама

Читайте також: "Гімн Росії – найпрекрасніший в світі". Так, це сказала українка ": одкровення зірки легкої атлетики

Українська красуня поділилася прекрасною новиною в Instagram і показала фото з немовлям прямо з палати в пологовому будинку.

Цікаво, що ще в травні Стуй зізнавалася, що планувала виступити на Олімпіаді-2020 року, після чого завершити кар'єру і зосередитися на збільшенні сім'ї. Як бачимо, перенесення Ігор в Токіо на найближче літо поміняло плани спортсменки.

Реклама

До речі, початок карантину українська красуня застала в ПАР. Залишати країну їй довелося в екстреному порядку після заяви місцевого президента.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама