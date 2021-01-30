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Який там декрет! Зірка українського спорту з дитиною на руках повертається до жорстких тренувань

30 січня, 19:21

Олег Люлька Олег Люлька

Христина Стуй ледь народила, а вже готується відновити кар'єру. Наталя Добринська радить не поспішати

Знаменита українська легкоатлетка Христина Стуй, що днями вперше стала мамою, поділилася зворушливим фото вже після виписки з пологового будинку. Бронзова призерка Олімпіади-2012 в естафеті 4×100 у себе вдома тримає на руках новонароджене янголятко і, звичайно ж, не може відвести від нього погляд. Проте такого поняття, як декрет, у Христини, схоже, не буде.

"Маленький містер Давид. Ще кілька тижнів спокою, і повертаюся до жорстких тренувань", – написала під фото в Instagram 32-річна Христина Стуй

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У коментарях під цим постом пораду новоспеченій мамі Христині Стуй дала олімпійська чемпіонка в багатоборстві Наталя Добринська.

"Краще не кілька тижнів, а кілька місяців спокою", – порекомендувала подрузі Добринська

Хто-хто, а Наталя Добринська, у якоъ вже троє дітей, знає, про що каже.

Відзначимо, що чоловіком Христини Стуй є багаторазовий чемпіон України з кросу Ігор Гелетій.

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Цікаво, що ще в травні минулого року Стуй зізнавалася, що планувала виступити на Олімпіаді 2020 року, після чого хотіла б завершити кар'єру і зосередитися на збільшенні сім'ї. Однак перенесення змагань в Токіо на літо-2021 змінило плани спортсменки. Вона народила ще до Ігор.

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легка атлетика народила Наталія Добринська Крістіна Стуй

Джерело: Сегодня|Спорт

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