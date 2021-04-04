Грязные разборки во время велогонки: бельгиец на полном ходу врезал казахстанцу (видео)

Вот это разборки на дороге! Велогонщики Евгений Федоров из Казахстана и Отто Фергарде из Бельгии были дисквалифицированы во время бельгийской гонки "Тур Фландрии" из-за неспортивного поведения.

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Во время движения Фергарде подъехал к Федорову и по-хоккейному толкнул плечом.

В ответ казахстанец ускорился и попытался "подрезать" своего обидчика, но вместо этого перекрыл дорогу другому гонщику, который выразил возмущение этим.

Потом Фергарде сказал, что ранее Федоров сам атаковал его. Только, дескать, это не попало в трансляцию.

"Он хотел уехать в ранний отрыв и потом притормозил. Я чуть не упал и среагировал на это. Жаль, что подвел команду, потому что было указание держаться впереди. Жюри, вероятно, хочет этим преподнести всем урок", – приводит слова Фергарде Sporza

"Мы видели те же кадры, которые были по телевидению. Мы разочарованы дисквалификацией. Позже поговорим с Евгением, чтобы понять, что именно произошло", – отметил, в свою очередь, директор команды Astana-Premier Tech Стив Бауэр, за которую выступает Федоров

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Отметим, что сенсационным победителем Тура Фландрии стал датский велогонщик команды Deceuninck Quick Step Каспер Асгрен.

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