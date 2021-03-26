Робот вручил медали спортсменам: оригинальный способ борьбы с коронавирусом

Такого вы точно еще не видели

Оригинальный способ бороться с распространением коронавируса нашли организаторы ежегодной однодневной велогонки E3 Saxo Bank Classic в Бельгии. По окончании гонки медали призерам вручал… робот.

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Машина подъезжала к каждому призеру и вручала ему награду. При этом, сами спортсмены находились на пьедестале на расстоянии и в масках.

К слову, победителем гонки стал Каспер Асгрин из Дании, второе место занял француз Флориан Сенешаль, а бронза досталась Матье Ван дер Пулу из Нидерландов.

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Ранее мы писали, что роботы и железные собаки заменили зрителей на стадионе в Японии: они танцевали под звуки командного гимна. Вместо людей на трибунах арены Fukuoka Dome вместимостью 40 000 человек находилось более 40 "машин".

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