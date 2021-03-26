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Робот вручив медалі спортсменам: оригінальний спосіб боротьби з коронавірусом

26 березня, 20:06

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Такого ви точно ще не бачили

Оригінальний спосіб боротися з поширенням коронавірусу знайшли організатори щорічної одноденної велогонки E3 Saxo Bank Classic в Бельгії. Після закінчення гонки медалі призерам вручав... робот.

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Машина під'їжджала до кожного призеру і вручала йому нагороду. При цьому, самі спортсмени перебували на п'єдесталі на відстані і в масках.

До слова, переможцем гонки став Каспер Асгрін з Данії, друге місце зайняв француз Флоріан Сенешаль, а бронза дісталася Матьє Ван дер Пулу з Нідерландів.

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Раніше ми писали, що роботи і залізні собаки замінили глядачів на стадіоні в Японії: вони танцювали під звуки командного гімну. Замість людей на трибунах арени Fukuoka Dome місткістю 40 000 людина знаходилося більше 40 "машин".

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робот велоспорт велогонка

Джерело: Сегодня|Спорт

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