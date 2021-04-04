Брудні розбірки під час велогонки: бельгієць на повному ходу штовхнув казахстанця (відео)

Оце так розбірки на дорозі! Велогонщики Євген Федоров з Казахстану і Отто Фергарде з Бельгії були дискваліфіковані під час бельгійської гонки "Тур Фландрії" через неспортивну поведінку.

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Під час гонки Фергарде під'їхав до Федорова і по-хокейному штовхнув його плечем.

У відповідь казахстанець прискорився і спробував "підрізати" свого кривдника, але замість цього перекрив дорогу іншому гонщику, який висловив обурення цим.

Потім Фергарде сказав, що раніше Федоров сам атакував його. Тільки, мовляв, це не потрапило до трансляції.

"Він хотів поїхати в ранній відрив і потім пригальмував. Я мало не впав і зреагував на це. Шкода, що підвів команду, тому що була вказівка триматися попереду. Журі, ймовірно, хоче цим дати всім урок", – наводить слова Фергарде Sporza

"Ми бачили ті самі кадри, які були по телебаченню. Ми розчаровані дискваліфікацією. Пізніше поговоримо з Євгеном, щоб зрозуміти, що саме сталося", – зазначив, зі свого боку, директор команди Astana-Premier Tech Стів Бауер, за яку виступає Федоров

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Зазначимо, що сенсаційним переможцем Тура Фландрії став данський велогонщик команди Deceuninck Quick Step Каспер Асгрен.

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