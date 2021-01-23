"Ни один человек не был со мной так долго". Знаменитый украинский велогонщик усыпил свою овчарку

Знаменитый украинский велогонщик Ярослав Попович, проживающий в Италии, поделился с фолловерами своей грустью. Спортсмену пришлось усыпить свою собаку.

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"Покойся с миром, мой друг Гвендоль. Мы прошли с этой немецкой овчаркой почти 13 лет, он всегда был таким веселым и умным – умел находить мягкое место для сна. За столько лет он никого не укусил, но своими размерами напугал так много людей. Защищал нас и наш дом. Ни один человек не мог оставаться со мной так долго. Сегодня мне пришлось принять трудное решение, заставить тебя отправиться в другой мир и другое измерение. Надеюсь встретиться с тобой там, дружище", – написал у себя в Instagram Ярослав Попович

Ранее в интервью "Сегодня" Попович рассказывал: "У нас две овчарки и кот. Клички такие: Гвендоль – имя из Новой Каледонии, откуда моя первая жена, и Кучи. У нас было много щенят, мы их раздавали, осталась последняя собачка, которой мы не дали имени. Мы ее звали Кучола, что по-итальянски значит "маленькая", но сыну было тяжело произносить, и он называл ее просто Кучи. Кота зовем Мавпочка, потому что всегда убегает от собак по деревьям".

Реклама Ярослав Попович и его овчарка / Фото: Instagram

А отвечая на вопрос, есть ли еще какие-то животные дома, Попович говорил: "Я! Самый большой зверь! Какой я зверь? Плохой. Но зависит от настроения".

4 января Ярославу Поповичу исполнился 41 год. Он родом из Дрогобыча. Единственный в Украине велогонщик, выигравший итоговую классификацию на "Тур де Франс" – категорию "Лучший молодой гонщик" (2005). Был третьим призером второй по престижности гранд-многодневки – "Джиро д'Италия" (2003). Победитель "Тура Каталонии" (2006).

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Попович был главным "лейтенантом" для Лэнса Армстронга, помогая лидеру побеждать в командах Discovery, Astana и RadioShack. Закончил карьеру Попович в 2016-м, став директором команды Trek Factory Segafredo.

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