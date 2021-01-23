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"Жодна людина не була зі мною так довго". Знаменитий український велогонщик приспав свою вівчарку

23 січня, 08:47

Олег Люлька Олег Люлька

Ярослав Попович вилив в Instagram свій смуток

Знаменитий український велогонщик Ярослав Попович, який проживає в Італії, поділився з фоловерами своїм сумом. Спортсмену довелося приспати свого собаку.

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"Спочивай з миром, мій друже Гвендоль. Ми пройшли з цією німецькою вівчаркою майже 13 років, він завжди був таким веселим і розумним – умів знаходити м'яке місце для сну. За стільки років він нікого не вкусив, але своїми розмірами налякав так багато людей. Захищав нас і наш дім. Жодна людина не могла залишатися зі мною так довго. Сьогодні мені довелося прийняти важке рішення, змусити тебе відправитися в інший світ і інший вимір. Сподіваюся зустрітися з тобою там, друже", – написав у себе в Instagram Ярослав Попович.

Раніше в інтерв'ю "Сьогодні" Попович розповідав: "У нас дві вівчарки і кіт. Прізвиська такі: Гвендоль – ім'я з Нової Каледонії, звідки моя перша дружина, і Кучі. У нас було багато щенят, ми їх роздавали, залишився останній собачка, якому ми не дали імені. Ми його звали Кучола , що з італійської – "маленька", але синові було важко вимовляти, і він називав його просто Кучі. Кота кличемо Мавпочка, тому що завжди тікає від собак по деревах".

Ярослав Попович і його вівчарка
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Ярослав Попович і його вівчарка / Фото: Instagram

А відповідаючи на запитання, чи є ще якісь тварини вдома, Попович говорив: "Я! Найбільший звір! Який я звір? Поганий. Але залежить від настрою".

4 січня Ярославу Поповичу виповнився 41 рік. Він родом з Дрогобича. Єдиний в Україні велогонщик, який виграв підсумкову класифікацію на "Тур де Франс" – категорію "Найкращий молодий гонщик" (2005). Був третім призером другої за престижністю гранд-багатоденки – "Джиро д'Італія" (2003). Переможець "Тура Каталонії" (2006).

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Попович був головним "лейтенантом" для Ленса Армстронга, допомагаючи лідеру перемагати в командах Discovery, Astana і RadioShack. Закінчив кар'єру Попович 2016-го, ставши директором команди Trek Factory Segafredo.

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собака велоспорт домашні тварини Ярослав Попович приспали

Джерело: Сегодня|Спорт

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