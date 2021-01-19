Трубочист-чемпион, жулики на поезде и украинский трофей: история самой крутой велогонки в фото

19 января 1903 года газета L’Auto напечатала материал, который изменил мир велоспорта. Был опубликован анонс "Тур де Франс". Ныне – это самая престижная велогонка планеты.

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Изначальная цель гонки – реклама L’Auto. И она была достигнута молниеносно. Если перед гонкой тираж газеты составлял 25 тысяч экземпляров, то к финишу уже было 65 000. А через 30 лет L’Auto во время "Тур де Франс" читали 850 тысяч человек! Кстати, лидер общего зачета "Тур де Франс" до сих пор едет в желтой майке. Именно такого цвета были страницы L’Auto.

1 июля 1903 года, 60 гонщиков стояли на старте первого "Тур де Франс". Он состоял из шести этапов между крупнейшими городами Франции. Длинна каждого варьировалась от 270 до 470 км.

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Призовой фонд был внушительным – 20 тысяч франков. Из них 3000 – получал чемпион. А первым победителем стал итальянский трубочист Морис Гарен.

Победитель "Тур де Франс"-1903 Морис Гарен стоит со скрещенными руками

В последствии на призовые Гарен купил автосервис, где работал после окончания спортивной карьеры.

Большинство гонщиков ехали на 18-килограммовых велосипедах La Francaise с рамой из стальных трубок и колесными ободами из дерева.

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Были и жулики в первой гонке. На одном из этапов несколько велогонщиков доехав до ближайшего вокзала мигом погрузились в поезд, который шел в Лион. И встретились там лицом к лицу с организаторами "Тур де Франс". Спортсменов дисквалифицировали.

Гонка 1904 года была омрачена скандалами. Болельщики одного из местных гонщиков на пути его конкурентов валили деревья, бросали камни в спортсменов, а потом и вовсе избили нескольких велосипедистов, в том числе и Мориса Гарена. Лишь выстрелы полиции угомонили публику.

Попал в скандал и сам Гарен. По ходу гонки его подкармливали спонсоры, что было запрещено. В итоге, Морис выиграл "Тур де Франс", но его дисквалифицировали.

В 1919 году до финиша доехали лишь 10 человек – самое меньше количество за все время проведения гонки. Чемпионом стал бельгиец Фирмен Ламбо. А главным неудачником Эжен Кристоф. Он лидировал большую часть гонки, но упустил победу из-за поломки велосипеда. Менять в те годы "железного коня" запрещалось.

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Эжен Кристоф ремонтирует велосипед

В 1923 году победителем гонки стал Анри Пелисье. А через год он признался журналистам, что во время соревнований принимал запрещенные препараты. В том числе и кокаин.

В 1937 году впервые на велосипедах установили переключатели передач.

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Во время Второй мировой войны "Тур де Франс" не проводился. Лишь через два года возобновились соревнования. В некоторых городах они проходили на фоне послевоенных руин.

Спустя 100 лет "Тур де Франс" – стал самым масштабным спортивным событием в мире. Вживую многодневку смотрят порядка 12 миллионов зрителей, которые выстраиваются вдоль трассы. Это рекорд.

Средний велогонщик за время "Тур де Франс" сжигает около 124 тысяч ккал.

За время веломногодневки команды используют порядка 42 тысяч велофляг.

Самые титулованные гонщики: Мигель Индурайн (Испания), Бернар Ино (Франция), Эдди Меркс (Бельгия), Жак Анкетиль (Франция) – 5 титулов. Американец Лэнс Армстронг побеждал семь раз. Но был лишен трофеев после признания в употреблении допинга.

Украинец Ярослав Попович становился лучшим молодым гонщиком "Тур де Франс"-2005.

Финиширует "Тур де Франс" в Париже на Елисейских полях.

Все подробности в спецтеме История дня

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