Это вам не Магучих! Харлан против фотографий с россиянами

Олимпийская чемпионка Пекина-2008 Ольга Харлан высказала свое мнение о пресловутом стереотипе, что спорт вне политики.
Наша саблистка уверена, что украинским спортсменам не стоит фотографироваться с россиянами, в то время, когда в стране идет война.
Последний самый громкий скандал – это объятия Ярославы Магучих с Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.
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"Кто бы не говорил, что спорт вне политики – это всегда субъективная штука. К сожалению, они пересекаются, поэтому я бы воздержалась от совместных фотографий. В такой ситуации, которая у нас в стране, лучше этого не делать", – заявила Харлан в интервью DOROTYE.
Ранее украинский каратист Станислав Горуна убеждал всех, что в центральной части России никто не знает, что их страна воюет с Украиной. И ничего плохого не видел в том, что ездил на заработки в Россию.
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