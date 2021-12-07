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Это вам не Магучих! Харлан против фотографий с россиянами

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
7 декабря, 18:11
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Легенда мирового фехтования Ольга Харлан считает, что сейчас украинским спортсменам не стоит делать совместные фото с российскими атлетами
Харлан не одобряет подобные фото
Харлан не одобряет подобные фото / Фото: Коллаж: Сегодня

Олимпийская чемпионка Пекина-2008 Ольга Харлан высказала свое мнение о пресловутом стереотипе, что спорт вне политики.

Наша саблистка уверена, что украинским спортсменам не стоит фотографироваться с россиянами, в то время, когда в стране идет война.

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Последний самый громкий скандал – это объятия Ярославы Магучих с Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

Украинка Магучих и россиянка Ласицкене
Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

"Кто бы не говорил, что спорт вне политики – это всегда субъективная штука. К сожалению, они пересекаются, поэтому я бы воздержалась от совместных фотографий. В такой ситуации, которая у нас в стране, лучше этого не делать", – заявила Харлан в интервью DOROTYE.

Ранее украинский каратист Станислав Горуна убеждал всех, что в центральной части России никто не знает, что их страна воюет с Украиной. И ничего плохого не видел в том, что ездил на заработки в Россию.

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