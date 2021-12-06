Я не делился опытом с боевиками: украинский каратист пытается отмыться от поездки в Россию

Станислав Горуна убеждает, что в центральной части России никто не знает, что их страна воюет с Украиной. В РФ нет никакой пропаганды, уверен каратист

Горуну не смущает, что Россия ведет войну на Донбассе

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Станислав Горуна летом выступил с пламенной речью в защиту Ярославы Магучих, которая обнималась в Токио с доверенным лицом Путина.

Как оказалось, Горуна не очень понимает, что такое патриотиз. Он спокойно ездил на заработки в Россию уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

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Увы, спортсмен до сих пор ничего крамольного в этом не видит. Он убеждает, что в России все аполитичные и даже понятия не имеют, что РФ воюет с Украиной. И главная отмазка Станислава – он не тренировал боевиков. Еще этого не хватало.

"Люди в Новосибирске даже не знали о том, что происходит у их западной границы. Там пропаганда не велась, люди из Центральной России не особо понимали, что мы воюем, они не были в курсе событий, которые происходят.



И я не ехал делиться опытом с боевиками или военными, я ехал работать с детьми. Я 18 лет занимаюсь карате и вышел на топовый уровень, имею определенную компетентность в своем виде спорта. Мне нужно делиться этими знаниями. Я так само ездил в Австралию, Канаду, Чили. Объездил всю Европу – для меня это не имело политического подтекста", – цитирует Горуну sport.ua.