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Впервые вместе: романтическая фотосессия олимпийской чемпионки Харлан со своим парнем

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
30 октября, 12:04
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Олимпийская чемпионка – фехтовальщица из Украины Ольга Харлан и ее любимый, итальянский фехтовальщик, олимпийский медалист Луиджи Самеле приняли участие в фотосессии для украинского ELLE
Ольга Харлан и Луиджи Самеле
Ольга Харлан и Луиджи Самеле / Фото: Instagram

В интервью изданию спортсмены рассказали, как удерживать успевать не только выигрывать медали и кубки, но и путешествовать вместе, устраивать свидания и поддерживать друг друга в трудные времена, живя в разных странах.

"Наша первая фотосессия для украинского ELLE", – написала чемпионка в своем инстаграме.

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Ранее мы писали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина будет удостоена именной звездой наряду с выдающимися украинскими деятелями культуры и спорта. Такая же звезда есть у Харлан.

"Чаще всего мы проводим время дома, отдыхаем на диване и просматриваем наш любимый сериал. У нас есть минитрадиция: каждую пятницу мы едим пиццу, когда я нахожусь в Италии, и обязательно перед тем, как я улетаю в Украину. Для меня это лучший способ провести время с любимым человеком, ведь у нас достаточно активный образ жизни", – сказала Ольга Харлан.

31-летняя Харлан – олимпийская чемпионка 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, серебряная и бронзовая призерка Олимпиады 2016 года, бронзовая призерка Олимпиады 2012 года, заслуженный мастер спорта Украины.

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Отметим, что сейчас Харлан принимает участие в шоу "Танцы со звездами".

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