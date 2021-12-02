Была в браке, а любила другого: любовный треугольник Харлан

Олимпийская чемпионка по фехтованию призналась, сколько у нее было мужчин и как завела отношения на стороне

Ольга Харлан - с бывшим и нынешним

Ольга Харлан в эфире YouTube-канала DOROTYE рассказала о том, что познакомилась со своим парнем еще в подростковом возрасте, когда девушке было 15, а Луиджи – 18.

Возлюбленный Ольги Харлан нервничал из-за ее участия в "Танцях з зірками" / Фото: Инстаграм

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"Я всегда знала, что есть такой Луиджи Самеле, итальянец, спортсмен, фехтовальщик и симпатичный парень. В 2017 году, я долго не видела своего мужа, он уехал на заработки в Америку.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле / Фото: Instagram

Я ездила по соревнованиям со своей подругой для того, чтобы просто посмотреть, развлечься. Свободное время было, почему бы не поездить? И просто в один момент мы с Джи на соревнованиях побеседовали.

И я на следующее утро проснулась с таким ощущением – как-то интересно. Понятно, что симпатия какая-то была. Я поняла, что он очень хороший и откровенный человек и он не похож на всех итальянцев.

То есть я с самого начала видела в нем какую-то изюминку. Он не типичный итальянец и это мне импонировало, очень сильно", – призналась Харлан.

На тот момент Ольга состояла в браке с фехтовальщиком – Дмитрием Бойко.

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"Но в силу того, что я еще была замужем, я не могла проявить симпатию в его сторону. Когда уже пошел разговор о том, что мы уже расстаемся с моим бывшим мужем, то тогда уже Луиджи активизировался.

Поэтому у нас начались отношения тогда, когда мы с моим бывшим мужем поговорили. Я была в официальном браке, когда мы начали встречаться с Луиджи", – рассказала Ольга.

Фехтовальщице 31 год и за всю жизнь у нее было трое парней. Первые отношения начались еще в школе и продолжались 4,5 года. Ольга призналась, что любила парня, но отдачи от него не получала.

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А еще рассказала о том, что до нее доходили сплетни о том, что любимый изменяет. Поэтому через некоторое время пара разошлась.

"Я не верю в любовь с первого взгляда. Я такая, что доверяй, но проверяй", – призналась фехтовальщица.

Позже девушка влюбилась в Дмитрия Бойко, фехтовальщика. С которым спортсменка встречалась 4,5 года, а еще 4 – прожили в браке.

"Он поехал в Америку и работал там тренером. Я поехала туда для реабилитации.

На Новый год мы остались дома, а я хотела в горы, он устал от работы. Я его не понимала. Это тот момент, когда дороги разошлись и каждый понял, что у каждого своя работа", – рассказала чемпионка Пекина-2008.

Позже Ольга снова вернулась в Украину, приобрела квартиру и продолжила тренировки. Муж был все время на расстоянии, за 7 месяцев они не виделись ни разу.

Когда Ольга поехала на тренировочный сбор в Нью-Йорк решила расставить все точки над і.

"Со временем отношения исчерпали себя, и я начала общаться уже со своим будущим мужем", – поделилась Ольга.

Сразу после серьезного разговора Харлан подала на развод.

"Разводом я могла заняться сразу после нашего разговора, но у меня был сезон, и я как-то морально не хотела. Потому что это сложно.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле / Фото: Instagram

Сам факт развода он на тебя как-то давит... Хотя у меня уже были отношения и я, кажется, была там счастлива", – призналась спортсменка.

Развод с Дмитрием Бойко произошел совсем быстро, Ольга была на суде одна, бывший муж не приехал.

"Я помню день развода, я немного напряглась... Мне было грустно. Вроде бы уже началась новая жизнь, новые отношения, все хорошо.

Мне 27 и я уже разведена, и данный ярлык был повешен на меня. Я себя за это немного поднапрягла. Но потом все было как-то хорошо. Поэтому я не жалею",- добавила Харлан.

Ранее мы рассказывали, что Ольга Харлан приняла участие в фотосессии с Луиджи Самеле.