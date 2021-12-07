Це вам не Магучіх! Харлан проти фотографій із росіянами

Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 Ольга Харлан висловила свою думку про горезвісний стереотип, що спорт поза політикою.
Наша шаблістка впевнена, що українським спортсменам не варто фотографуватися з росіянами, коли в країні триває війна.
Останній найгучніший скандал – це обійми Ярослави Магучіх з Марією Ласіцкене на Олімпіаді у Токіо.
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"Хто б не казав, що спорт поза політикою – це завжди суб'єктивна штука. На жаль, вони перетинаються, тому я б утрималася від спільних фотографій. У такій ситуації, яка у нас у країні, краще цього не робити", – заявила Харлан у інтерв'ю DOROTYE.
Раніше український каратист Станіслав Горуна переконував усіх, що у центральній частині Росії ніхто не знає, що їхня країна воює з Україною. І нічого поганого не бачив у тому, що їздив на заробітки до Росії.
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